"Это будет длиться еще долго..." Известный врач дал прогноз по коронавирусу в Европе

В случае, если коронавирус будут пытаться вылечить парацетамолом, и в следствие заполнения больниц делать локдауны - европу ожидают весьма печальные последствия пандемии.

Такое мнение в Фейсбуке озвучил главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

"Если они будут продолжать лечить парацетамолом дома, а потом переполнять госпитале и делать локдауны, потому госпитале переполнены, это будет продолжаться еще долго и с печальными последствиями ...", - считает он.

Врач предположил, что в Украине статистика тех кто переболел действительно занижена, но смертность таки близка к реальным цифрам. "Что мы делаем, что у нас такие низкие показатели при лайтовых локдаунах, которые даже близко не стоят рядом с европейскими?", - задался вопросом он.

По его словам, причина в том, что стратегия лечения дома кардинально отличается в Украине и странах ЕС.

"У нас это достаточно интенсивное лечение (не только парацетамол) дома с 6-7 дня заболевания и максимальная задача семейных врачей лечить так пациента, чтобы он не попал в стационар, а наши западные соседи выбрали тактику наблюдения до такого состояния пока пациент не будет нуждаться в госпитализации, обследования дополнительные он проходит в стационаре", - отметил эксперт.

Таким образом, тактика Украины пока срабатывает лучше.

Стоит напомнить, что ранее главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий рассказал, ждать ли Украине третьей волны коронавируса, и как долго продлится она.