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Ушел из жизни известный военный медик Игорь Илькив

Ушел из жизни известный военный медик Игорь Илькив
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф фото: Петр Жукровский/Facebook

В понедельник ночью, 1 февраля, в возрасте 60 лет скончался бывший депутат Львовского облсовета предыдущего созыва, заместитель главного врача Львовского областного госпиталя инвалидов войн и репрессированных имени Юрия Липы, военный врач Игорь Илькив.

Об этом сообщил в Facebook экс-депутат Львовского облсовета Петр Жукровский.

"Вечная память - медицинский полковник ... Память о тебе и твоих добрых делах и помощи людям всегда будет вечной", - написал он.

В комментариях пользователи говорят об умершем только хорошее. Соболезнуя, пользователи называют Илькива не иначе как герой.

"Вечная память! В это невозможно поверить. Игорь Петрович был человеком с Большой буквы", "Я ему благодарен жизнью", "Колоритный дядька был ... Царствие небесное ..", "Веселый был дядька, живчик ... Царство небесное", - пишут в сети.

Смерть Игоря Илькива

Смерть Игоря Илькива

Смерть Игоря Илькива

Смерть Игоря Илькива

Что известно об Игоре Илькиве

60-летний Игорь Илькив был депутатом Львовского областного совета 7-го демократического созыва от фракции УКРОП, заместителем директора КНП ЛОР "Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных имени Юрия Липы".

Как военный медик участвовал в миротворческих операциях в Югославии, Ираке, Кувейте, Ливане. Был участником Майдана и военным врачом на Востоке Украины. Руководил медицинской ротой Северного территориального управления Национальной гвардии Украины, был полковником медицинской службы первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени генерала Кульчицкого.

Предварительно известно, что Игорь Илькив умер из-за проблем с сердцем.

Как сообщал "Телеграф", ранее умер военный медик, пострадавший при обстреле санитарного автомобиля ООС в районе Водяного на Донбассе.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Смерти, Игорь Илькив.
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