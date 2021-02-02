Скачать
Вторник, 02.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
После смерти роженицы в Ровно доулу точно не накажут, - акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев
После смерти роженицы в Ровно доулу точно не накажут, - акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев
Почему Bitcoin будоражит мир и как на нем не прогореть: мнение аналитика
Почему Bitcoin будоражит мир и как на нем не прогореть: мнение аналитика
Так выглядит "перемирие": пуля снайпера пробила каску и ранила бойца ВСУ на Донбассе (фото)
Так выглядит "перемирие": пуля снайпера пробила каску и ранила бойца ВСУ на Донбассе (фото)
Каспаров увидел признаки раскола в окружении Путина: что происходит
Каспаров увидел признаки раскола в окружении Путина: что происходит

Виноваты новые мутации? На западе Украины растет заболеваемость коронавирусом

Виноваты новые мутации? На западе Украины растет заболеваемость коронавирусом
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Хотя в целом в Украине продолжается снижение количества новых заражений и летальных случаев, но темпы снижения существенно снизились, а в некоторых регионах начался рост. Так, отрицательная динамика наблюдается в западных регионах страны (Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая обл.) и в Винницкой области.

Об этом сообщили в Национальной академии наук Украины.

"Всего в Украине картина перестала быть однородной, в большинстве регионов продолжается стабильный затухания", - говорится в прогнозе.

"Так, как до конца непонятны причины увеличения количества случаев в западных регионах, то сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации", - отмечают в академии.

В НАН уверены, что рост может быть вызван пренебрежением карантинными ограничениями в курортных и горнолыжных регионах, а также может быть вызван появлением новых мутаций вируса и благоприятными погодными условиями.

"В любом случае динамика в перечисленных регионах вызывает беспокойство. Необходимо провести дополнительный анализ о причинах такой динамики и принять дополнительные меры по сдерживанию распространения эпидемии", - подчеркнули в исследовании.

Так, согласно предоставленным данным, количество новых госпитализаций стабилизировалась, но в некоторых регионах (Ивано-Франковская, Закарпатская обл.) происходит существенный рост. Следует также обратить внимание на увеличение летальности среди новых выявленных случаев и новых госпитализаций. В течение первых недель нового года летальность составила более 2% среди новых выражений. Такое увеличение произошло из-за невозможности обнаружения новых инфицированных с легким течением болезни в праздничный период. Ожидается, что летальность снизится в будущем из-за увеличения относительного объема тестирования.

Стоит напомнить, что на фоне заметного снижения числа новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, известный украинский врач Ольга Голубовская указала на важный нюанс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 286

Все по теме:

Украина, НАН, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теща меньше чем за минуту освободила зятя из автозака в Брянске: видео повеселило сеть
02 Ведущие "Орла и решки" сыграли свадьбу (фото, видео)
03 Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали
04 После исключения Дубинского Арахамия заговорил о возможности создания коалиции с "Батькивщиной"
05 Медведчук обошел Порошенко в альтернативном опросе "Соцмониторинга"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США Украине пообещали серьезную помощь: что попросили взамен
В США Украине пообещали серьезную помощь: что попросили взамен
Стало известно, кто и зачем превратил в СИЗО подземный переход в Киеве
Стало известно, кто и зачем превратил в СИЗО подземный переход в Киеве
Умер украинский режиссер Сергей Проскурня: друзья и знакомые не могут поверить в это
Умер украинский режиссер Сергей Проскурня: друзья и знакомые не могут поверить в это
День сурка: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
День сурка: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь