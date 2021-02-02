Виноваты новые мутации? На западе Украины растет заболеваемость коронавирусом

Хотя в целом в Украине продолжается снижение количества новых заражений и летальных случаев, но темпы снижения существенно снизились, а в некоторых регионах начался рост. Так, отрицательная динамика наблюдается в западных регионах страны (Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая обл.) и в Винницкой области.

Об этом сообщили в Национальной академии наук Украины.

"Всего в Украине картина перестала быть однородной, в большинстве регионов продолжается стабильный затухания", - говорится в прогнозе.

"Так, как до конца непонятны причины увеличения количества случаев в западных регионах, то сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации", - отмечают в академии.

В НАН уверены, что рост может быть вызван пренебрежением карантинными ограничениями в курортных и горнолыжных регионах, а также может быть вызван появлением новых мутаций вируса и благоприятными погодными условиями.

"В любом случае динамика в перечисленных регионах вызывает беспокойство. Необходимо провести дополнительный анализ о причинах такой динамики и принять дополнительные меры по сдерживанию распространения эпидемии", - подчеркнули в исследовании.

Так, согласно предоставленным данным, количество новых госпитализаций стабилизировалась, но в некоторых регионах (Ивано-Франковская, Закарпатская обл.) происходит существенный рост. Следует также обратить внимание на увеличение летальности среди новых выявленных случаев и новых госпитализаций. В течение первых недель нового года летальность составила более 2% среди новых выражений. Такое увеличение произошло из-за невозможности обнаружения новых инфицированных с легким течением болезни в праздничный период. Ожидается, что летальность снизится в будущем из-за увеличения относительного объема тестирования.

Стоит напомнить, что на фоне заметного снижения числа новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, известный украинский врач Ольга Голубовская указала на важный нюанс.