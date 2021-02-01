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Рано расслабляться: Голубовская высказалась о снижении количества больных коронавирусом в Украине

Рано расслабляться: Голубовская высказалась о снижении количества больных коронавирусом в Украине
Обновлено 22:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На фоне заметного снижения числа новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, известный украинский врач Ольга Голубовская указала на важный нюанс.

Об этом она написала в Фейсбук. 

"Количество больных по всей Украине заметно снизилось, закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть, но это не касается отделений интенсивной терапии", - написала она. 

Голубовская указала на то, что "тяжелых" больных все еще очень много, при этом возраст самых тяжелых пациентов снизился до 60-75 лет. 

Она подчеркнула, что обычно эта закономерность наблюдается в конце эпидемического сезона, однако все равно существует вероятность возникновения "какой-нибудь неприятности". 

В пример она поставила новый "бразильский" вариант коронавируса, который после попадания в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения.

Напомним, в правительстве заговорили о возможности смягчения карантина в отдельных регионах Украины.

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Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.
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