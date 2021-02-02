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Нарушил приказ: новый поворот в деле о погибшем на Донбассе военном против Зеленского

Нарушил приказ: новый поворот в деле о погибшем на Донбассе военном против Зеленского
Обновлено 18:07 Сегодня Телеграф

В деле о бездеятельности президента Владимира Зеленского, которая могла стать причиной гибели украинского разведчика Ярослава Журавля, проявились новые фигуранты. В частности, главнокомандующий Руслан Хомчак, который заявил, что люди, что погибли, в том числе, Ярослав Журавель, нарушили все приказы.

Об этом рассказал общественный помощник отца погибшего военного, Сергея Журавля Глеб Бабич.

"Мы будем консультироваться с адвокатами, поскольку с момента первого иска к президенту по делу добавились еще фигуранты, которые обозначили себя. Это главнокомандующий Хомчак, который заявил, что люди, что погибли, и в частности, Ярослав Журавель, нарушили все приказы", - поделился он.

 Хотя, по словам Бабича, были и другие приказы и боевое распоряжение, и они были задолго до этого.

Кто такой Ярослав Журавль?

Ярослав Журавель был в группе, отправишейся 13 июля 2020 года забирать тело командира разведывательного взвода Дмитрия Красногрудя, который подорвался на мине. В эвакуационной группе сержант Журавель шел первым. Боевики начали обстреливать группу эвакуации, несмотря на "режим тишины", согласованный через ОБСЕ.

После обстрела Ярослав был ранен и остался на поле боя без посторонней помощи. Три дня подряд боевики не давали проводить поисковую операцию. Сначала его видели с дрона украинской разведки, однако уже 16 июля стало понятно, что сержант умер от ранений. 21 июля тело Журавля  боевики передали украинской стороне. Похоронили военного 23 июля в селе Андреевка, под Днепром, где он родился и вырос.

Как сообщал "Телеграф", ранее Печерский районный суд Киева обязал ГБР открыть дело о бездеятельности президента Владимира Зеленского, которая могла стать причиной гибели украинского разведчика Ярослава Журавля.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Донбасс, Гибель, Суды, Смерти, Ярослав Журавель.
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