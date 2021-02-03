Смертность от COVID-19 в Украине растет, несмотря на снижение заболеваемости

По состоянию на утро 8:00, в Украине зафиксировали 3 285 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом, с начала пандемии в стране от заболевания погибло более 23 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что в будние дни (25-29 января) на прошлой неделе число летальных случаев в Украине не превышало отметки в 150 за сутки, при том, что выздоравливало в среднем на пару тысяч человек или больше. Но сегодня 3 февраля этот показатель взлетел до отметки в 165 человек.

Так, за прошедшие сутки в Украине уже успели:

госпитализировать - 2 159 человек;

погибнуть, не сумев побороть болезнь - 165;

выздороветь - 10 101 человек;

провести тестов - 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25 235, методом ИФА - 18 408).

В свою очередь, с начала пандемии в стране:

заболели - 1 227 164 человек;

выздоровели - 1 045 473 человек;

летальных исходов - 23 089;

проведено тестов (ПЦР) - 6 299 699.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в ггороде Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Стоит напомнить, что соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин назвал причину спада заболеваемости в Украине.