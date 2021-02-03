Смертность от COVID-19 в Украине растет, несмотря на снижение заболеваемости

По состоянию на утро 8:00, в Украине зафиксировали 3 285 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом, с начала пандемии в стране от заболевания погибло более 23 тысяч человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Стоит отметить, что в будние дни (25-29 января) на прошлой неделе число летальных случаев в Украине не превышало отметки в 150 за сутки, при том, что выздоравливало в среднем на пару тысяч человек или больше. Но сегодня 3 февраля этот показатель взлетел до отметки в 165 человек.
Так, за прошедшие сутки в Украине уже успели:
В свою очередь, с начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в ггороде Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
Стоит напомнить, что соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин назвал причину спада заболеваемости в Украине.