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Смертность от COVID-19 в Украине растет, несмотря на снижение заболеваемости

Смертность от COVID-19 в Украине растет, несмотря на снижение заболеваемости
08:34 Сегодня Телеграф

По состоянию на утро 8:00, в Украине зафиксировали 3 285 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом, с начала пандемии в стране от заболевания погибло более 23 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что в будние дни (25-29 января) на прошлой неделе число летальных случаев в Украине не превышало отметки в 150 за сутки, при том, что выздоравливало в среднем на пару тысяч человек или больше. Но сегодня 3 февраля этот показатель взлетел до отметки в 165 человек.

смертность

Так, за прошедшие сутки в Украине уже успели: 

  • госпитализировать - 2 159 человек;
  • погибнуть, не сумев побороть болезнь - 165;
  • выздороветь - 10 101 человек;
  • провести тестов - 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25 235, методом ИФА - 18 408).

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В свою очередь, с начала пандемии в стране: 

  • заболели - 1 227 164 человек;
  • выздоровели - 1 045 473 человек;
  • летальных исходов - 23 089;
  • проведено тестов (ПЦР) - 6 299 699.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в ггороде Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Стоит напомнить, что соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин назвал причину спада заболеваемости в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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