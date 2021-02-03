Украина прошла пик COVID-19 еще в прошлом году: названа причина спада заболеваемости

Украина прошла пик по заболеваемости коронавирусом, которым на утро вторника, 2 февраля, заболели 2 394 человека, еще в конце ноября 2020 года.

В этом уверен соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин.

"С учетом того, что карантинные меры в Украине трудно назвать жесткими, можно считать причиной падения заболеваемости - формирование коллективного иммунитета", - сказал он.

Так, по наблюдениям Амелина, в его окружении коронавирусом переболели уже более 50%

"И пока Европа пройдет вакцинацию, Украина, похоже, пройдёт ее естественным путем", - высказал мнение он, уточнив, что это не повод для того, чтобы не беречь себя и своих близких.

Как сообщал "Телеграф", ранее главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий дал прогноз по коронавирусу в Европе.

Также блогер Алексей Давыденко объяснил истинные причины снижения статистики по коронавирусу в Украине.