В Украине второй день выявляют не больше 2,5 тысяч новых случаев коронавируса: статистика 2 февраля

По состоянию на утро 2 февраля в Украине зафиксировали 2 394 новых случая COVID-19. При этом, суточный показатель уже второй день не превышает 2,5 тысячи случаев.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Суточный показатель 2 февраля все еще находится на уровне сентябрьских минимумов, как и показатель за 1 февраля.
Так, за прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Стоит напомнить, что ранее на фоне заметного снижения числа новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, известный украинский врач Ольга Голубовская указала на важный нюанс.