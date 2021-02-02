В Украине второй день выявляют не больше 2,5 тысяч новых случаев коронавируса: статистика 2 февраля

По состоянию на утро 2 февраля в Украине зафиксировали 2 394 новых случая COVID-19. При этом, суточный показатель уже второй день не превышает 2,5 тысячи случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Суточный показатель 2 февраля все еще находится на уровне сентябрьских минимумов, как и показатель за 1 февраля.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали - 833 человека;

летальных случаев - 156;

выздоровели - 11 457 человек;

проведено тестов за 24 часа - 31 620 (в том числе методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 031).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 223 879 человек;

выздоровели - 1 035 372 человек;

летальных исходов - 22 924;

провели тестов (ПЦР) - 6 274 464.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Стоит напомнить, что ранее на фоне заметного снижения числа новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, известный украинский врач Ольга Голубовская указала на важный нюанс.