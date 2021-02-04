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"Мы обратимся в ЕС, к Госдепу и Джо Байдену": Муждабаев подозревает заговор против канала ATR

"Мы обратимся в ЕС, к Госдепу и Джо Байдену": Муждабаев подозревает заговор против канала ATR
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф

Единственный крымскотатарский телеканал ATR вновь, как и год назад, на неопределенный срок лишен государственного финансирования. В соцсетях и на самом телеканале проходят акции #saveATR и #ГолосКримуМаєБутивЕфірі. О том, почему возникла такая ситуация, "Телеграфу" рассказал заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

"В бюджете 2021 были заложены деньги поддержку канала, на то, чтобы мы могли осуществлять бесперебойное вещание, освещая ситуацию на оккупированном полуострове. Проводя прямые эфиры, телемосты и так далее. Думали, что уже не повторится ситуация 2020-го, когда мы полгода сидели без финансирования, вынуждены были распустить половину коллектива… Но – нет. Правительство придумало крымским татарам новое испытание", – рассказывает Айдер Муждабаев.

По его словам, средства на функционирование канала всегда выделялись по программе субсидий и финансовой поддержки организациям "26-10". В госбюджете-2021 также было заложено финансирование телеканала ATR в качестве поддержки языков коренных народов. Но 21 декабря Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий как распорядитель средств вдруг перебросило более 50 млн гривен, выделенных для телеканала ATR, на программу "22-40" – на услуги.

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"То есть, фактически, субсидию заменили на оказание услуг. И теперь требуют проведения конкурса по их предоставлению, – поясняет Айдер Муждабаев. – Конкурс будет только через полгода, и неизвестно ещё, будет ли, и на каких условиях. А как нам существовать? И с кем мы, канал-изгнанник, должны "соревноваться"? Ведь другого крымскотатарского телеканала просто не существует! Мы расцениваем такие действия Кабмина как издевательство, как плевок в нашу сторону".

Муждабаев подчеркивает: особенно цинично со стороны чиновников ситуация выглядит, когда президент и МИД говорят о важности Крымской платформы и деоккупации Крыма.

"Мы не обслуживающий власть телеканал, мы работаем на возвращение Крыма, на Украину. Мы не будем участвовать ни в каком конкурсе. Если нам не дадут возможности работать во благо единства Украины, каждый день на информационном фронте приближать деоккупацию, мы обратимся в международные организации. В ЕС, к Госдепу и в Конгресс США, к новому президенту Джо Байдену – с просьбой оказать поддержку. Иного выхода нет, если собственное государство не хочет нам помогать. Нам ставят новые и новые условия вместо того, чтобы поддерживать, стимулировать делать для жителей оккупированных территорий больше и больше. Похоже, кто-то заинтересован, чтобы мы выпускали меньше новостей о Крыме, не так остро "поднимали вопрос". Если так, то это – антигосударственная политика. И люди, ответственные за возникшую ситуацию, должны, как минимум, лишиться своих должностей", – резюмировал Айдер Муждабаев.

Стоит напомнить, что, действительно, в 2020 году Кабинет министров Украины выделил финансирование телеканала ATR лишь в начале мая. Тогда в.и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявила, что указанное постановление создаст правовые предпосылки для финансирования телеканала.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Крым, Кабмин Украины, Телеканал AТР, Айдер Муждабаев.
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