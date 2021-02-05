Секс-символ украинской полиции похвасталась повышением

В четверг, 4 февраля секс-символ украинской полиции Людмила Милевич похвасталась повышением.
Об этом она сообщила в соцсети Инстаграм.
Женщина поделилась своим фото в форме, а также сообщила о повышении до звания капитана.
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На своей странице в соцсети Инстаграм девушка называет себя офицером полиции, а также блогером. Она активно выкладывает множество фотографий и видео своей жизни.
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Также делится своими фото и видео, иногда в довольно откровенных образах.
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Стоит напомнить, что ранее 6 января в Николаевской области в ДТП погиб патрульный полицейский.