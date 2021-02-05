Секс-символ украинской полиции похвасталась повышением

В четверг, 4 февраля секс-символ украинской полиции Людмила Милевич похвасталась повышением.

Об этом она сообщила в соцсети Инстаграм.

Женщина поделилась своим фото в форме, а также сообщила о повышении до звания капитана.

На своей странице в соцсети Инстаграм девушка называет себя офицером полиции, а также блогером. Она активно выкладывает множество фотографий и видео своей жизни.

Также делится своими фото и видео, иногда в довольно откровенных образах.

Стоит напомнить, что ранее 6 января в Николаевской области в ДТП погиб патрульный полицейский.