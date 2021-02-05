Попали все соседи: Миздрав обновил список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения Украины обновило данные относительно стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса.

Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.

В "красную зону" попадают страны, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине.

Людям, прибывающим из этих стран необходимо иметь при себе медицинский страховой полис, а также либо после прибытия провести 14 дней под обсервацией, либо сделать тест на коронавирус по приезду, либо иметь при себе отрицательный тест, сделанный не позднее 48 часов до пересечения границы.

Как видно в таблице ниже, в "красную зону" попали все граничащие с Украиной страны.

Как сообщалось ранее, 5 февраля, в Украине зафиксировали 4923 новых случаев коронавируса.

Также напомним, что в Минздраве рассказали, при каких условиях отдельные регионы будут вноситься в "красную зону" по распространению коронавируса.