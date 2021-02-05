В Чехии подсчитали нелегалов: украинцев оказалось больше всего

В прошлом году увеличилось количество иностранцев, нелегально проживающих в Чехии.

Как сообщает Чешское радио, полиция выявила более 7 тысяч граждан, которые пребывали в стране нелегально.

Среди нелегалов больше всего выявили граждан Украины. На втором месте по количеству нелегальных мигрантов оказались граждане Молдовы, а на третьем – грузины.

По словам главы полиции по делам иностранцев Милана Майера, это люди, которые приехали в Чехию легально, но остались там даже по истечении разрешенного времени или вопреки принятым мерам.

Кроме того, в полиции также отметили, что пандемия коронавируса повлияла на миграцию и в прошлом году количество прибывающих в страну иностранцев существенно снизилось.

Как сообщалось, в январе правительство приняло решение о предоставлении помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.