Не нужно пугаться: синоптик предупредил о рыжем снеге в Украине

В некоторых регионах Украины в ближайшие дни может выпасть рыжий снег, но его бояться не стоит, он не опасен.

Об этом написал синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич в Facebook.

"6 февраля, вследствие данного процесса, в Альпах и ближайших окрестностях выпадал коричневый снег, а небо и пейзажи приобрели марсианский оттенок", - рассказал он.

По словам синоптика, пугаться или предостерегаться рыжего снега не стоит, это совершенно безопасное с точки зрения здоровья, явление природы.

"Оно лишь показывает, насколько важной является атмосферная циркуляция, обеспечивающая межширотный обмен влагой, мелкими частицами, вкраплениями соли и других аэрозолей, которые являются необходимой составляющей для поддержания и развития живых организмов на планете", - уточнил Кибальчич.

Синоптик также добавил, что данный процесс не является чем-то уникальным и повторяется практически ежегодно в период с февраля по апрель во время активных переносов воздушных масс с юга и юго-запада.

Как сообщал "Телеграф", ранее на горнолыжном курорте Годердзи в Грузии выпал снег с красноватым оттенком.

Также вокруг станции "Академик Вернадский" несколько недель лежал "малиновый" снег.