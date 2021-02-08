Скачать
Понедельник, 08.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов
Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов
На форум, где выступает Зеленский, пришли националисты и сторонники каналов Медведчука: ситуация накалена (фото, видео)
На форум, где выступает Зеленский, пришли националисты и сторонники каналов Медведчука: ситуация накалена (фото, видео)
Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)
Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)

Сотрудники телеканалов пула Медведчука вышли в прямой эфир с заклеенными ртами (видео)

Сотрудники телеканалов пула Медведчука вышли в прямой эфир с заклеенными ртами (видео)
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф

Журналисты и другие работники трех закрытых каналов  устроили перфоманс "Свобода слова без слова" в прямом эфире. Таким способом они выразили свой протест против прекращения вещания телеканалов"112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

"Сегодня с утра журналисты закрытых оппозиционных каналов вышли в эфир с заклеенными ртами в знак протеста против наступление на свободу слова", - сообщает telegram-канал "Политика Страны".

Кроме самих работников и журналистов, к акции подключились и гости студии. Позже эфир продолжился в обычном режиме.

Отметим, что в это же время под зданием Киевского международного конференц-центра "Парковый", стартовал трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", также проходила акция сторонников опальных телеканалов. Противостояли им активисты партии "Национальный корпус".

Напомним, запрет вещания "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne" резко укрепил позиции телеканала "НАШ", увеличившего свои показатели в 3,5 раза, в первый же день после блокировки опальных медиа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 278

Все по теме:

ЗИК, "112 Украина", Newsone.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)
02 Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
03 От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)
04 Расследование происхождения коронавируса: на рынке в Ухане нашли улики
05 Гвардиола нашел новое применение для Зинченко в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Менее 2,2 тыс за сутки: в Украине 8 февраля суточный показатель снизился до 7-дневного минимума
Менее 2,2 тыс за сутки: в Украине 8 февраля суточный показатель снизился до 7-дневного минимума
&quot;Один из самых влиятельных политиков всех времен&quot;: ушел из жизни бывший госсекретарь США
"Один из самых влиятельных политиков всех времен": ушел из жизни бывший госсекретарь США
Магия 8 февраля: почему сегодня принято делать предложение руки и сердца
Магия 8 февраля: почему сегодня принято делать предложение руки и сердца
В Украине - громкий скандал с копами: полицейских отстранили от службы по подозрению в пытках
В Украине - громкий скандал с копами: полицейских отстранили от службы по подозрению в пытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь