Сотрудники телеканалов пула Медведчука вышли в прямой эфир с заклеенными ртами (видео)

Журналисты и другие работники трех закрытых каналов устроили перфоманс "Свобода слова без слова" в прямом эфире. Таким способом они выразили свой протест против прекращения вещания телеканалов"112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

"Сегодня с утра журналисты закрытых оппозиционных каналов вышли в эфир с заклеенными ртами в знак протеста против наступление на свободу слова", - сообщает telegram-канал "Политика Страны".

Кроме самих работников и журналистов, к акции подключились и гости студии. Позже эфир продолжился в обычном режиме.

Отметим, что в это же время под зданием Киевского международного конференц-центра "Парковый", стартовал трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", также проходила акция сторонников опальных телеканалов. Противостояли им активисты партии "Национальный корпус".

Напомним, запрет вещания "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne" резко укрепил позиции телеканала "НАШ", увеличившего свои показатели в 3,5 раза, в первый же день после блокировки опальных медиа.