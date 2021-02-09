Врач развеял миф о "чудодейственном" лекарстве от COVID-19

Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко предостерег украинцев, больных коронавирусом, от приема препарата "Сульфокамфокаин", от которого нет никакой пользы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Есть ли он в протоколе? Нет. Есть ли этот препарат вообще хоть в каком-то протоколе любой иной болезни? Нет.У меня вопрос, шо бл*ха муха вы им лечите?" – пишет он.

По словам доктора, по факту "Сульфакамфокаин" может немного оживить старенькую бабушку, заставив ее чуть чаще дышать, но эффект будет не продолжительным.

"Так вот ребятки, на ваших крутецких ИВЛ есть куча вспомогательных функций. Например, можно создавать положительное давление на вдохе и синхронизировать с пациентом, что поможет ослабленному пациенту дышать лучше", - порекомендовал Черненко.

Как сообщал "Телеграф", на утро вторника, 9 февраля, в Украине зафиксировали 2656 новых случаев коронавируса, что на 515 новых случаев больше, чем сутки ранее. При этом лидерство в антирейтинге вместо Киева перехватила Ивано-Франковская область.