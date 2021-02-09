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Блогеры назвали попытку закрытия каналов Медведчука наступлением на свободу слова

Блогеры назвали попытку закрытия каналов Медведчука наступлением на свободу слова
16:44 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Действующая власть в Украине не сможет выиграть войну против журналистов. А попытка президента Владимира Зеленского запретить работу телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK только обернется больше популярностью для главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Такое мнение высказали известные украинские блогеры, комментируя появление указа президента Владимира Зеленского, вследствие которого власть вводит запрет на деятельность каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Блогер сайта www.strana.ua Олеся Медведева напомнила Зеленскому, что еще никто из политиков не выигрывал войну с журналистами.

"Что хочу сказать… Никто еще не выигрывал войну против журналистов", - обратила внимание Медведева в Facebook.

Историк Александр Каревин прогнозирует, что такими действиями Зеленский не только "похоронит" свой рейтинг, но даст фору росту поддержки своего главного политического оппонента в лице Виктора Медведчука.

"Одним указом похоронить свой и без того падающий рейтинг, а заодно поднять рейтинг своего политического конкурента Медведчука - это надо уметь!", - с иронией замечает аналитик.

А блогер Никита Трачук отмечает, что такого наступления на свободу слова и репрессий не было даже во времена Порошенко.

"Президент страны вводит санкции против гражданина этой страны, депутата, избранного людьми, который при этом владеет тремя очень популярными оппозиционными каналами, которые смотрят миллионы людей. Эти каналы критикуют власть. Указом президента эти каналы хотят фактически закрыть", - подчеркивает публицист.

Трачук убежден, что попытка Зеленского закрыть телеканалы, связанные с "ОПЗЖ" Виктора Медведчука – это наступление на свободу слова и репрессии.

"Конкретное наступление на свободу слова и медиа-репрессии. Давайте называть вещи своими именами. Такого не было даже при Порошенко", - возмущается блогер Никита Трачук.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Виктор Медведчук, Владимир Зеленский.
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