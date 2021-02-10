Сотрудничество крымчан с оккупантами будут оценивать по 100-бальной шкале: в чем суть оценок и зачем они нужны?

Степень коллаборации жителей Крыма с оккупационными властями будут определять по специальной математической методике, а полученные данные – использовать для введения санкций. Среди критериев – гражданство, легальность пребывания в Крыму, отношение к оккупантам и иные позиции, которых в общей сложности 12. "Телеграф" выяснил, в чем суть методики и зачем вообще оценивать степень сотрудничества жителей полуострова с оккупационными властями.

Методику разработали и представили активисты Крымскотатарского Ресурсного Центра. При ее создании отталкивались от двух крайностей. Как пояснил профессор, доктор юридических наук и эксперт Ассоциации Реинтеграции Крыма Борис Бабин, первая связана с тем, что отдельные чиновники, активисты, политики, правоохранители начинают применять те или иные репрессии незаконно и без разбору. В результате люди, которые сотрудничали с оккупационными администрациями и принесли реально много вреда – остаются безнаказанными. А те, кто сотрудничал лишь формально, привлекаются к ответственности.

Вторая негативная тенденция – когда отдельные политики и чиновники считают, что Украина должна закрывать глаза на происходящее на оккупированных территориях. По словам Бабина, такая позиция стимулирует коллаборантов к новым противоправным действиям. Ведь если никакой ответственности всё равно не будет – нет и самоограничителей. При этом на сегодняшний день практически нет вступивших в силу приговоров по лицам, активно сотрудничавшим (и продолжающим это делать) с оккупационной властью.

"Именно поэтому мы предложили свою методику, – говорит Борис Бабин. – Ее могут применять не только правоохранители, но и общественники, уполномоченные представители иностранных государств, международные организации. Мы не оценивали вину конкретного лица, а рассчитывали степень, целесообразность и срочность применения к данному лицу санкций. Ведь санкции – это политико-правовой механизм, чтобы его задействовать, приговора суда не надо".

По словам бывшего представителя президента Украины в АР Крым, из открытых источников брались данные по двенадцати критериям для соответствующей оценки:

гражданство;

легальность пребывания в Крыму;

особые обязательства перед Украиной;

прекращения обязательств перед Украиной; статус в системе оккупационной власти;

отношение к задачам оккупационной власти;

негативные последствия от сотрудничества с оккупантами;

продолжительность сотрудничества с оккупантами;

оценка деятельности лица оккупантами;

положительные потребности сотрудничества с оккупантами;

основания прекращения сотрудничества с оккупантами;

общие факторы, которые следует учитывать.

"Максимально можно набрать 100 баллов. То есть, чем меньше – тем для коллаборанта лучше, – продолжает Борис Бабин. – Люди, которые набирают более 50 баллов, по нашему мнению, уже могут быть внесены в санкционные списки. Параллельно они должны стать объектом внимания соответствующих госорганов, которые будут проводить расследование и в соответствии с законами Украины привлекать их к ответственности. Если, конечно, эти органы захотят это делать".

По словам Бориса Бабина, смысл методики – доказывать математически для наших западных партнеров, в первую очередь, целесообразность применения санкционного режима к конкретным лицам.

"Так, небезызвестная Наталья Поклонская (бывшая "прокурор" Крыма, сейчас – депутат Госдумы РФ) набрала по методике 86 баллов. А среднестатистический клерк "горсовета" оккупантов – около 35. Врач "горбольницы" вообще получил "отрицательный балл", набрав сумму меньше нуля. Полученные баллы фактически неоспоримы. Конечно, отдельная общественная организация, либо, например наша Ассоциация Реинтеграции Крыма, не может самостоятельно посчитать весь массив лиц, сотрудничающих с агрессором. Поэтому будем надеяться на то, что эта методика привлечет заинтересованных лиц. И потом любая общественная либо экспертная структура сможет обратиться в Европарламент и так далее, с просьбой применить санкции, основываясь на предоставленном фактаже", – отмечает Борис Бабин.

С приближением 7-й годовщины оккупации Крыма тема полуострова обсуждается все активнее. Так, экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев рассказал "Телеграфу" о водных, туристических и экономических проблемах оккупированного полуострова, о том, зачем его захватил Путин, а также – почему нельзя разделять вопросы деоккупации Донбасса и Крыма.