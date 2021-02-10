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Непогода наносит новый удар: что происходит на крупнейших трассах Украины

Непогода наносит новый удар: что происходит на крупнейших трассах Украины
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф

На данный момент все дороги, которые связывают Киев с областными центрами по всем направлениям, расчищены и ограничений для проезда по ним нет. И это несмотря на постоянные снегопады, которые продолжаются в Украине последние несколько дней.

Об этом "Телеграфу" рассказали в "Укравтодоре".

В частности,  речь идет о трассах:

  • Киев-Чоп
  • Киев-Харьков
  • Киев-Ковель
  • Киев-Одесса
  • Киев-Днепр

"Все дороги проезжаемые. Техника работает", - уточнили в ведомстве.

Сейчас по всей Украине в очистке дорожных трасс от снега участвуют 1300 единиц техники и 1780 рабочих.

При этом, расслабляться "Укравтодору" некогда – к ночи ждут циклон, который принесет с собой еще порцию осадков в виде снега.

"Всегда готовы!" - ответили в ведомстве на вопрос журналиста "Телеграфа" про готовность на случай новых снежных заметов.

Что касается погоды, то по данным "Укргидрометцентра", сейчас практически по всей территории Украины осадков не наблюдается - ни в виде дождя, ни в виде снега, но облачно. Правда, в Донецке и Луганске - дождь, в Ужгороде - слабый снег, в Харькове  - сильная снежная крупа, а в Сумах - снег, причем местами сильный.

Текущая погода в Украине 10 февраля

Как сообщал "Телеграф", ранее ради избежания возникновения заторов, было ограничено движение крупногабаритного транспорта в ряде областей

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Киев, Одесса, Харьков, Погода, Дороги, Днепр, Укравтодор, Снег, Ковель, Чоп, трассы.
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