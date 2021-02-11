Помогли объявления на столбах и Twitter: ребенку из украинского поселка удалось в считанные часы раскрутить канал на YouTube

9 февраля, в твиттере одна девочка запостила в Твиттер фото объявления о YouTube-канале ребенка, которое она увидела где-то в украинском селе. В результате чего буквально за сутки на канал подписались тысячи пользователей.

Об этом сообщил пользователь Фейсбук Алексей Кондаков.

В сети пишут, что ребенок из пгт. Рудное, Львовской области. Он (мы пока не разобрались мальчик или девочка) просит подписаться на ее канал в ютубе "ПРИРОДА-ТВ". Где она публикует свои видео.

"Там было несколько подписчиков и, скорее всего, это были родители и родственники. Эта история настолько задела сегмент украинского твиттера, что за ночь на канале набралось более тысячи пидписоты. И не пассивной, как это бывает обычно, а той, которая активно комментирует, лайкают и делится видео в соцсетях. Там и котики, и курочки, и котик с курочкой. Ждем собачку и его тандем с рыжим Мурчиком.

То есть, понимаете насколько ребенок обрадовалась, когда проснулась, а ее первый в жизни проект начал так невероятно расти?", - написал Алексей.

Фото того самого объявления:

Стоит отметить, что по состоянию на утро 11 февраля у канала уже больше 10,5 тысяч подписчиков.

Видео с YouTube-канала ребенка.

Стоит напомнить, что в Украине 11 февраля ожидаются сложные погодные условия.