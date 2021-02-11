В одном из населенных пунктов Куяльницкой ОТГ Подольского района Одесской области местная жительница позвонила на спецлинию "102" и сообщила, что посреди улицы стоит самодельный деревянный крест, на котором гвоздями прибито тело мертвого кота.

Как сообщили в Подольском районном управлении полиции в Одесской области, личность правонарушителя установлена, это 16-летний житель поселка Гонората, с которым проводятся неотложные следственные действия.

"В прошлом году подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных действий. Впереди допросы свидетелей, назначение экспертиз, после чего будет решаться вопрос об объявлении ему подозрения", - прокомментировал событие и.о. начальника Подольского райуправления полиции Александр Ноздратенко.

В полиции рассказали, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

"За совершенное условие предоставления ответственности в виде штрафа от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет", - отметил Ноздратенко.

Как сообщалось в начале января в Василькове Киевской области местная жительница пожаловалась полицейским то, что пьяный мужчина издевается над этим домашним любимцем . Злогда злоумышленника доставили в отдел лолиции, тот ударом лоловой сломал нос одному из правоохранителей.

Также 6 февраля полиция открыла уголовное производство против жителя Энергодара (Запорожская область), которого уличили в жестоком обращении с животными .