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Подросток распял на кресте кота: живодера нашли и собираются наказать

Подросток распял на кресте кота: живодера нашли и собираются наказать
14:56 Сегодня Телеграф сайт Нацполиции в Одесской области

В одном из населенных пунктов Куяльницкой ОТГ Подольского района Одесской области местная жительница позвонила на спецлинию "102" и сообщила, что посреди улицы стоит самодельный деревянный крест, на котором гвоздями прибито тело мертвого кота.

Как сообщили в Подольском районном управлении полиции в Одесской области, личность правонарушителя установлена, это 16-летний житель поселка Гонората, с которым проводятся неотложные следственные действия.

"В прошлом году подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных действий. Впереди допросы свидетелей, назначение экспертиз, после чего будет решаться вопрос об объявлении ему подозрения", - прокомментировал событие и.о. начальника Подольского райуправления полиции Александр Ноздратенко.

В полиции рассказали, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

"За совершенное условие предоставления ответственности в виде штрафа от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет", - отметил Ноздратенко.

Как сообщалось в начале января в Василькове Киевской области местная жительница пожаловалась полицейским то, что пьяный мужчина издевается над этим домашним любимцем . Злогда злоумышленника доставили в отдел лолиции, тот ударом лоловой сломал нос одному из правоохранителей.

Также 6 февраля полиция открыла уголовное производство против жителя Энергодара (Запорожская область), которого уличили в жестоком обращении с животными

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Одесса, Полиция, Убийство, Кот, Распятие.
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