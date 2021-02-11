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Несмотря на ребенка и больного отца: суд "поставил на место" подозреваемую в деле о сгоревшем хосписе в Харькове

Несмотря на ребенка и больного отца: суд "поставил на место" подозреваемую в деле о сгоревшем хосписе в Харькове
Обновлено 18:07 Сегодня Телеграф фото: Newsroom

В четверг, 11 февраля, в апелляционном суде адвокаты подозреваемой Ольги Кравченко в смертельном пожаре в доме престарелых в Харькове оспаривали меру пресечения, но суд оставил ее без изменений.

Об этом сообщает Newsroom из зала суда.

Защита просила отпустить ее под домашний арест, мотивируя это тем, что у женщины есть маленький ребенок, ее отец болеет, а подозрение считают необоснованным.

В свою очередь, коллегия судей приняла решение отклонить жалобу защитников и оставить решение суда первой инстанции в силе. Так, Ольга Кравченко будет находиться в СИЗО до 21 марта, несмотря на состояние здоровья Кравченко, которая недавно перенесла операцию и передвигается на костылях,

По этой причине сама Ольга Кравченко, которая сейчас находится в следственном изоляторе, принимала участие в заседании по видеосвязи.

Напомним, 21 января  в Харькове загорелся нелегальный дом престарелых, в котором на момент пожара, по предварительным данным, находились 27-28 постояльцев и 4 человека медперсонала. Во время пожара погибли 15 человек, 5 пострадали, и 9 удалось спасти. У пострадавших – ожоги и отравление угарным газом.

Подробнее о пожаре в доме престарелых в Харькове, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Пожары, Суд, хосписы, Ольга Кравченко.
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