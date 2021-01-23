Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: задержанным избирают меру пресечения (видео)

В субботу, 23 января, Киевский районный суд Харькова избирает меру пресечения для всех четырех подозреваемых в смертельном пожаре в доме престарелых, где погибли 15 человек и 5 постояльцев пострадали.

Об этом сообщает Depo.Харьков.

Подозреваемые в производстве — это владелец здания, арендатор и жена арендатора, которая занималась коммерческой деятельностью в этом доме, и администратор дома престарелых.

В частности, на данный момент известно, что Харьковский суд на два месяца без права внесения залога взял под стражу Вячеслава Кравченко, который арендовал здание, где находился частный пансионат для пожилых людей "Золотое время". Так, сторона обвинения настаивала на взятии под стражу, поскольку арендатор может уничтожить документы или влиять на свидетелей.

Сторона защиты просила ни о таком категоричном вердикте (круглосуточный домашний арест с возможностью внесения залога), ссылаясь на то, что Кравченко во время пожара был на месте ЧП и всеми силами помогал спасать пострадавших.

На данный момент на скамье подсудимых - супруга Вячеслава Кравченко, Ольга. Ей 43 года и она недавно перенесла операцию, испытывает сильную боль, поэтому передвигается на костылях.

По информации Telegram-канала "Веха Харьков", где публикуют видео из зала суда, женщина плачет и говорит, что не может спать вторую ночь. Сторона защиты просит для нее меру пресечения в виде домашнего ареста или ареста с возможностью внесения залога.

21 января в Харькове загорелся нелегальный дом престарелых, в котором на момент пожара, по предварительным данным, находились 27-28 постояльцев и 4 человека медперсонала. Во время пожара погибли 15 человек, 5 пострадали, и 9 удалось спасти. У пострадавших – ожоги и отравление угарным газом.

Как сообщалось, ранее стали известны имена всех 15 погибших на пожаре в харьковском хосписе.

Подробнее о пожаре в доме престарелых в Харькове, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.