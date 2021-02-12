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Морозы возвращаются: синоптики озвучили прогноз погоды на 12 февраля в Украине

Морозы возвращаются: синоптики озвучили прогноз погоды на 12 февраля в Украине
07:28 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украине 12 февраля снова начнется похолодание, но также не обойдется без осадков.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Так, в пятницу в стране ожидаются осадки в виде снега практически по всей территории Украины, только в Луганской, Донецкой и Херсонской областях стоит ожидать дождь.

В то же время температура воздуха будет находиться на уровне -7 -9 градусов на севере и в центре, на юге страны будет -5 -7 градусов.

На западе мороз будет сильнее чем в других областях страны, так воздух там остынет до -10 -12 градусов.

При этом на востоке будет сравнительно тепло +5 +7 градусов.

В Киеве 12 февраля солнце будет редко появляться из-за туч. С самого утра будет идти снег. Днем он может ослабнуть, однако к вечеру снова наберет силу.

Температура воздуха будет на уровне -9 -11 градусов.

карта

Карта Украины, прогноз погоды на 12 февраля - Укргидрометцентр.

Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в марте и апреле в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Снег, Мороз.
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