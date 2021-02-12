Скачать
Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине
Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине
Двое погибших за сутки: стало известно об еще одной потере Украины на Донбассе
Двое погибших за сутки: стало известно об еще одной потере Украины на Донбассе
Третий день подряд снижается смертность: статистика коронавируса в Украине на 12 февраля
Третий день подряд снижается смертность: статистика коронавируса в Украине на 12 февраля
Взрывы на военных складах в Сватово: спустя 5 лет назвали первых подозреваемых (видео)
Взрывы на военных складах в Сватово: спустя 5 лет назвали первых подозреваемых (видео)

Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине

Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине
10:00 Сегодня Телеграф

На утро пятницы, 12 февраля, в Украине продолжает свирепствовать непогода, от которой больше всех пострадала Львовская область.

Об этом сообщает "Укравтодор".

"С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20см)", - говорится в сообщении.

При этом на 6.00 утра снегопады в Украине усилились в особенности в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.

По данным ГСЧС Украины на данный момент действует ограничение на движение крупногабаритного транспорта по следующим областям:

  • Львовская область - на трассе "Киев-Чоп", М-09 "Тернополь-Рава-Русская" - в пределах области;
  • Волынская область - на трассе "Маюничи-Шклинь" (участок "Торчин-Шклинь"), "Пища-Козин" (участок "Владимир-Волынский-Павловка"), "Нововолынск-Михайловка" (участок "Павловка –Локачи") и "Луцк-Дубно".

Кроме того, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста по состоянию на 8:45 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -19 °С, ветер северо-западный 6-7 м/с, облачно.

Что касается погоды на данный момент, то на большей части Украины снег, дождь, местами сильные,  метель.

Текущая погода 12 февраля

Также в акватории Черного и Азовского морей в пятницу, 12 февраля, ожидается шторм и сильные порывы ветра. По данным сайта "Порты Украины", в северо-западной части Черного моря возможно быстрое обледенение судов.

"В акваториях Черного моря (кроме восточной части) и Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с; высота волн на Черном море 30-50 дм, в Азовском 15-20 дм", - говорится в сообщении.

О том, что морозы поутихнут после 20 февраля, рассказывал "Телеграфу" и народный синоптик Леонид Горбань.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 339

Все по теме:

Украина, Погода, Моря, прогнозы погоды, Поп Черногорский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было
02 США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
03 Жена Зинченко оговоркой про Крым разозлила украинцев (видео)
04 По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло "украинский" след
05 В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
Решение будет принято: Яременко оценил шансы на принятие закона о двойном гражданстве
Решение будет принято: Яременко оценил шансы на принятие закона о двойном гражданстве
Морозы возвращаются: синоптики озвучили прогноз погоды на 12 февраля в Украине
Морозы возвращаются: синоптики озвучили прогноз погоды на 12 февраля в Украине
Из-за зимнего шторма в США столкнулись более 100 машин: известно о девяти погибших (фото и видео)
Из-за зимнего шторма в США столкнулись более 100 машин: известно о девяти погибших (фото и видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь