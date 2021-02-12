Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине

На утро пятницы, 12 февраля, в Украине продолжает свирепствовать непогода, от которой больше всех пострадала Львовская область.

Об этом сообщает "Укравтодор".

"С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20см)", - говорится в сообщении.

При этом на 6.00 утра снегопады в Украине усилились в особенности в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.

По данным ГСЧС Украины на данный момент действует ограничение на движение крупногабаритного транспорта по следующим областям:

Львовская область - на трассе "Киев-Чоп", М-09 "Тернополь-Рава-Русская" - в пределах области;

Волынская область - на трассе "Маюничи-Шклинь" (участок "Торчин-Шклинь"), "Пища-Козин" (участок "Владимир-Волынский-Павловка"), "Нововолынск-Михайловка" (участок "Павловка –Локачи") и "Луцк-Дубно".

Кроме того, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста по состоянию на 8:45 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -19 °С, ветер северо-западный 6-7 м/с, облачно.

Что касается погоды на данный момент, то на большей части Украины снег, дождь, местами сильные, метель.

Также в акватории Черного и Азовского морей в пятницу, 12 февраля, ожидается шторм и сильные порывы ветра. По данным сайта "Порты Украины", в северо-западной части Черного моря возможно быстрое обледенение судов.

"В акваториях Черного моря (кроме восточной части) и Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с; высота волн на Черном море 30-50 дм, в Азовском 15-20 дм", - говорится в сообщении.

О том, что морозы поутихнут после 20 февраля, рассказывал "Телеграфу" и народный синоптик Леонид Горбань.