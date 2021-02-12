Школы оказались под угрозой закрытия: Минобразования предлагает перевести учеников на дистанционку

Министерство образования и наук порекомендовало руководителям областных управлений образований, а также руководителям заведений общего среднего образования перевести детей на удаленный режим обучения. Причиной тому стало резкое падение температуры в части регионов страны.

Об этом говорится в письме МОН, который был обнародован пресс-службой ведомства.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - сказано в письме.

Также там напомнили, что, согласно Санитарного регламента в случае чрезвычайных погодных условий, руководители учебных заведений могут самостоятельно принимать решения о временной остановке обучения.

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что холода в Украине продержатся до конца следующей недели.