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Школы оказались под угрозой закрытия: Минобразования предлагает перевести учеников на дистанционку

Школы оказались под угрозой закрытия: Минобразования предлагает перевести учеников на дистанционку
Обновлено 20:05 Сегодня Телеграф Фото: tv-mig.ru

Министерство образования и наук порекомендовало руководителям областных управлений образований, а также руководителям заведений общего среднего образования перевести детей на удаленный режим обучения. Причиной тому стало резкое падение температуры в части регионов страны

Об этом говорится в письме МОН, который был обнародован пресс-службой ведомства. 

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - сказано в письме.  

 Также там напомнили, что, согласно Санитарного регламента в случае чрезвычайных погодных условий, руководители учебных заведений могут самостоятельно принимать решения о временной остановке обучения. 

Письмо МОН о закрытии учебных заведений

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что холода в Украине продержатся до конца следующей недели.

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Погода, Минобразования, Школы, Морозы.
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