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Зеленский собирает новое заседание СНБО: первые детали

Зеленский собирает новое заседание СНБО: первые детали
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Президент Украины Владимир Зеленский главе СНБО Алексею Данилову начать подготовку к следующему заседанию Совета нацбезопасности и обороны. 

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Фейсбук. 

В сообщении говорится, что заседание Совета произойдет в Офисе президента 19 февраля. 

"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме", - сказано в сообщении. 

Как сообщалось ранее, после предыдущего заседания СНБО, которое состоялось 2 февраля, были введены санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака, что привело к закрытию ряда пророссийских телеканалов.  

6 февраля глава Совета Алексей Данилов заявил, что такие акции не будут разовыми и пообещал новые санкции. Помимо того, по его словам, в список попадут и некоторые действующие украинские нардепы.

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СНБО, Владимир Зеленский, Алексей Данилов.
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