Зеленский собирает новое заседание СНБО: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский главе СНБО Алексею Данилову начать подготовку к следующему заседанию Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Фейсбук.

В сообщении говорится, что заседание Совета произойдет в Офисе президента 19 февраля.

"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, после предыдущего заседания СНБО, которое состоялось 2 февраля, были введены санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака, что привело к закрытию ряда пророссийских телеканалов.

6 февраля глава Совета Алексей Данилов заявил, что такие акции не будут разовыми и пообещал новые санкции. Помимо того, по его словам, в список попадут и некоторые действующие украинские нардепы.