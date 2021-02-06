В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал введение санкций против ряда лиц, в число которых попадают и действующие народные депутаты Украины.

Об этом он заявил в эфире "Свобода слова".

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжать вводиться против определенной категории лиц, и физических и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной Раде", - сказал Данилов.

Он добавил, что в СНБО более чем достаточно аргументов для применения санкций.

Более того, он добавил, что эта мера будет не разовой.

Как сообщалось ранее, СНБО ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, а также принадлежащих ему телеканалов Zik, 112 и Newsone.

После этого США и ЕС поддержали действия Украины в противодействии "злонамеренному влиянию России".

Позже президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чем вызвано решение о блокировке пророссийских телеканалов.

В Министерстве культуры и информполитики также заявили, что вещание вышеназванных каналов скорее всего будет прекращено и в YouTube.