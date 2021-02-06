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В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады

В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Фото: СНБО

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал введение санкций против ряда лиц, в число которых попадают и действующие народные депутаты Украины. 

Об этом он заявил в эфире "Свобода слова". 

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжать вводиться против определенной категории лиц, и физических и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной Раде", - сказал Данилов. 

Он добавил, что в СНБО более чем достаточно аргументов для применения санкций. 

Более того, он добавил, что эта мера будет не разовой. 

Как сообщалось ранее, СНБО ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, а также принадлежащих ему телеканалов Zik, 112 и Newsone.

После этого США и ЕС поддержали действия Украины в противодействии "злонамеренному влиянию России". 

Позже президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чем вызвано решение о блокировке пророссийских телеканалов

В Министерстве культуры и информполитики также заявили, что вещание вышеназванных каналов скорее всего будет прекращено и в YouTube.

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Санкции, СНБО, Алексей Данилов.
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