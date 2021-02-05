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Каналы Медведчука заблокируют и в YouTube? Украина обратилась к Google

Каналы Медведчука заблокируют и в YouTube? Украина обратилась к Google
21:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK будет остановлено и на платформе YouTube. 

Об этом рассказал заместитель главы Министерства культуры и информационной политики Тарас Шевченко в эфире канала "Дом". 

По его словам, Украина уже отправила обращение к компаниям Google и YouTube. При этом Шевченко указал, что в практике крупных интернет-площадок опыт остановки вещания телеканалов, попавших под санкции, уже есть, а потому, скорее всего, обращение Украины рассмотрят и примут соответствующие решения. 

"В большинстве случаев крупные компании положительно реагируют на запросы, когда государство апеллирует вопросами национальной безопасности. И положительно рассматривают эти обращения, поэтому мы верим, что наше обращение также будет рассмотрен положительно", - сказал он. 

Как сообщалось ранее, 2 февраля СНБО Украины ввел санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака, также под санкции попал ряд принадлежащих ему телеканалов. 

После этого США и ЕС поддержали действия Украины в противодействии "злонамеренному влиянию России". 

Позже президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чем вызвано решение о блокировке пророссийских телеканалов

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Google, YouTube, Тарас Шевченко, МКИП.
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