Каналы Медведчука заблокируют и в YouTube? Украина обратилась к Google

Вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK будет остановлено и на платформе YouTube.

Об этом рассказал заместитель главы Министерства культуры и информационной политики Тарас Шевченко в эфире канала "Дом".

По его словам, Украина уже отправила обращение к компаниям Google и YouTube. При этом Шевченко указал, что в практике крупных интернет-площадок опыт остановки вещания телеканалов, попавших под санкции, уже есть, а потому, скорее всего, обращение Украины рассмотрят и примут соответствующие решения.

"В большинстве случаев крупные компании положительно реагируют на запросы, когда государство апеллирует вопросами национальной безопасности. И положительно рассматривают эти обращения, поэтому мы верим, что наше обращение также будет рассмотрен положительно", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 2 февраля СНБО Украины ввел санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака, также под санкции попал ряд принадлежащих ему телеканалов.

После этого США и ЕС поддержали действия Украины в противодействии "злонамеренному влиянию России".

Позже президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чем вызвано решение о блокировке пророссийских телеканалов.