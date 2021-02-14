Скачать
Воскресенье, 14.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 13 февраля: Зеленский улетел в ОАЭ, журналистам каналов Медведчука запретили работать в Раде, завершение работы миссии МВФ в Украине
Итоги дня 13 февраля: Зеленский улетел в ОАЭ, журналистам каналов Медведчука запретили работать в Раде, завершение работы миссии МВФ в Украине
Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
Шоу "Маска": названо имя звезды, покинувшей четвертый эфир телепроекта (фото, видео)
Шоу "Маска": названо имя звезды, покинувшей четвертый эфир телепроекта (фото, видео)
VAR украл у Месси гол, затем Лионель удивил всех (видео)
VAR украл у Месси гол, затем Лионель удивил всех (видео)

Трифонов день: народные приметы и запреты

Трифонов день: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 14 февраля, православная церковь чтит память святого мученика Трифона, которого в народе считают покровителем супругов и семьи.

Святой Трифон жил в 3 веке в Никее. С ранних пор он принял христианские нравы, а будучи отроком, проявил дар чудотворения, исцеляя больных. Согласно преданию, Трифон изгнал беса из дочери римского императора Гордиана III, который, хотя и был идолопоклонником, христиан не преследовал. Однако во время правление императора Деция Траяна Трифона казнили.

Трифонов день также называют Трифоном Перезимником. В это время, обычно, погода становилась теплой и ясной: "Февраль солнце на лето поворачивает", "Февраль холодом дует - весну чует", "Февральский снег весной пахнет".

Трифонов день 14 февраля

Народные приметы 14 февраля

  • Погода на Трифона показывает, какой будет вся весна. Если на Трифона тепло - примета того, что ближайшие 30 дней также будут теплыми.

  • Пошел снег - весной часто будут идти дожди.

  • Морозный день - примета того, что весна будет холодной и поздней.

  • Небо в звездах - весна наступит нескоро.

  • Вечером стоит туман - утром будет тепло.

  • Родившимся 14 февраля следует носить огненный опал или алмаз.

Синоптик рассказала, когда в Украине отступят холода

Что запрещено делать 14 февраля

  • Запрещено обманывать и ссориться.

  • Нельзя грустить.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что сильные морозы ударят Украину 14 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 184

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самолет "правой руки" Медведчука отправился в ОАЭ за день до прибытия туда Зеленского, - журналист
02 В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)
03 На Киевщине поймали банду таксистов-клофелинщиков: от их деятельности мог погибнуть киевлянин (фото)
04 "Утопил" машину в мороз: Нефьодов показал фото экстремального отдыха в Карпатах
05 Известная украинская модель-блогерша увеличила грудь: фото до и после
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)
В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)
Мороз и снегопады: какой будет погода в Украине на День влюбленных
Мороз и снегопады: какой будет погода в Украине на День влюбленных
В Броварах после домашних родов спасли ребенка, который не дышал уже 20 минут
В Броварах после домашних родов спасли ребенка, который не дышал уже 20 минут
Трифонов день: народные приметы и запреты
Трифонов день: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь