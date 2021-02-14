Трифонов день: народные приметы и запреты

В воскресенье, 14 февраля, православная церковь чтит память святого мученика Трифона, которого в народе считают покровителем супругов и семьи.

Святой Трифон жил в 3 веке в Никее. С ранних пор он принял христианские нравы, а будучи отроком, проявил дар чудотворения, исцеляя больных. Согласно преданию, Трифон изгнал беса из дочери римского императора Гордиана III, который, хотя и был идолопоклонником, христиан не преследовал. Однако во время правление императора Деция Траяна Трифона казнили.

Трифонов день также называют Трифоном Перезимником. В это время, обычно, погода становилась теплой и ясной: "Февраль солнце на лето поворачивает", "Февраль холодом дует - весну чует", "Февральский снег весной пахнет".

Народные приметы 14 февраля

Погода на Трифона показывает, какой будет вся весна. Если на Трифона тепло - примета того, что ближайшие 30 дней также будут теплыми.

Пошел снег - весной часто будут идти дожди.

Морозный день - примета того, что весна будет холодной и поздней.

Небо в звездах - весна наступит нескоро.

Вечером стоит туман - утром будет тепло.

Родившимся 14 февраля следует носить огненный опал или алмаз.

Что запрещено делать 14 февраля

Запрещено обманывать и ссориться.

Нельзя грустить.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что сильные морозы ударят Украину 14 февраля.