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Скандал вокруг издевательств над детьми в стоматологии: эксперт рассказала о правах родителей

Скандал вокруг издевательств над детьми в стоматологии: эксперт рассказала о правах родителей
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф

Громкая история с избиением маленьких пациентов в ровенской стоматологии подняла на уши всю страну. Юристы дали рекомендации родителям, как избежать подобных инцидентов в будущем.

"Вы имеете право находиться рядом со своим ребенком во время лечения. Просто требуйте это. Если вас не пускают в кабинет зубного врача вашего ребенка - идите к другому врачу. Во-вторых, любые медицинские манипуляции должны с вами согласовываться", - написала юрист-криминолог Анна Маляр на своей странице в Facebook.

По словам правоведа, сложнее обстоит вопрос с детским стационарным лечением. Если брать европейский опыт, то там еще в 1988 году, установили право родителей находиться круглосуточно рядом с ребенком в стационаре.

Об этом указано в "Хартии прав детей, находящихся в больницах":

- Дети, находящиеся в больнице, имеют право на присутствие родителей или лица, которое их заменяет, на протяжении всего лечения;

- Размещение с ребенком должно быть предложено всем родителям;

 - Необходимо принимать меры для поощрения родителей в принятии решений о пребывании в больнице вместе с ребенком.

Европейская  медицина считает, что родители - это лучшее лекарство, а потому ребенок быстрее выздоравливает, если рядом родители.

"У нас с этим сложнее. В частных клиниках этот вопрос не стоит - там палаты рассчитаны на ребенка и одного из родителей. А вот в государственных и коммунальных детских больницах - бывает разное, бывает так, что нет кроватей для родителей. Кроме того, часть врачей до сих пор считают, что родители - это лишние им хлопоты и они только мешают врачам работать", - отмечает Анна Маляр.

Напоследок юрист добавила, что дети родителям все не расскажут, поэтому все надо проверять. Где это возможно, присутствовать или устанавливать камеры видеонаблюдения.

Напомним, скандал вокруг ровенского стоматолога, которого уличили в избиении детей, возник когда это стало выгодно ее конкурентам. До этого видео спокойно хранилось и не публиковалось.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Дети, Ровно, Врачи, Анна Маляр, советы юриста.
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