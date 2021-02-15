Сретение Господне 2021: народные приметы и запреты 15 февраля

15 февраля православная церковь отмечает Сретение Господне - один из 12 великих христианских праздников. Этот день напоминает о важном событии - на сороковой день после Рождества Христова Дева Мария и Иосиф Обручник пришли с младенцем в Иерусалимский храм, чтобы принести благодарственную жертву Господу за своего первенца.
С этой встречи начинается история Нового Завета.
Слово сретение переводится как встреча. Сретение – это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом.
В народе на Сретение принято говорить о еще одной встрече - зимы и весны. В народе говорили: "Сретение – зима с весной и летом повстречались". Согласно приметам, в этот день судят о близости наступления весны и о том, какая будет стоять погода в ближайшие несколько месяцев.
В этот день принято освящать церковные свечи. После службы их приносят домой, чтобы зажигать в горе и радости.
Крестьяне 15 февраля пекли пирожки в виде птичек-жаворонков, которые символизировали окончание холодов и наступление теплого времени года.
Что нельзя делать?
В этот день нельзя заниматься уборкой и тяжелым физическим трудом, ругаться и сквернословить, а также грустить и отказывать в помощи нуждающимся.
15 февраля не рекомендуется класть деньги на кухонный стол.
Не стоит надолго оставлять ножи и вилки на открытом пространстве.
Нельзя уезжать далеко из дома, поскольку она может кончиться неожиданно и плохо.
Не нужно употреблять спиртные напитки.
Приметы на Сретение Господне:
Какая погода на Сретение – такой и весна будет.
Оттепель в этот день – к ранней и теплой весне.
Снежок на Сретение – весна будет затяжная и дождливая.
Холода пришли 15 февраля – весна будет холодная.
Если метёт снег, то хлеб уродится.
Тихая и солнечная погода – к хорошему урожаю льна.
Капель в Сретение – к урожаю пшеницы, ветрено – к урожаю фруктов.
Если в канун Сретения небо звездами усеяно, то весна зацветёт позднее обыкновенного.
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