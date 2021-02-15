Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией

Демограф Лидия Ткаченко заявила, то главная проблема демографической ситуации в Украине ни сколько в превышении смертности над рождаемостью, а в короткой продолжительности жизни.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Как правило, главное внимание у нас уделяется рождаемости, но главная наша проблема еще с советских времен – короткая продолжительность жизни, и нет стабильной динамики роста, к сожалению", - объяснила она.

По ее словам, много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины, поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин.

"Конечно же, проблема и в очень низкой рождаемости, одной из самых низких в Европе", - отметила Ткаченко.

Как сообщал "Телеграф", неутешительный прогноз по демографии в Украине дают и исследователи из Университета штата Вашингтон (UWA). По их прогнозу, в Украине до конца века останется лишь 17,5 миллионов человек.