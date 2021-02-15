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Один из заблокированных телеканалов Медведчука решил судиться с Зеленским, но пока безуспешно

Один из заблокированных телеканалов Медведчука решил судиться с Зеленским, но пока безуспешно
Обновлено 21:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации", принадлежащая попавшему под санкции СНБО Тарасу Козаку, подала иск в Верховный суд Украины против президента Владимира Зеленского, в котором оспаривается указ о введении ограничений. 

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда. 

Отмечается, что постановлением суда от 15 февраля дело оставлено без движения. 

"Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления", - сказано в сообщении. 

Теперь у компании есть 10 дней на "устранение недостатков". 

Также в сообщении указано, что суд не получил доказательств того, что необходимо и целесообразно привлекать СНБО, СБУ и Верховную Раду в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика. 

Как сообщалось ранее, журналистов из телеканалов Медведчука не допустили к заседанию фракции "Слуга народа"

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Санкции, Верховный суд, Владимир Зеленский, Тарас Козак.
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