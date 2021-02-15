Скачать
Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Нас с детьми выгнали на парковку: украинка рассказала, как третьи сутки не может улелеть из Занзибара
Нас с детьми выгнали на парковку: украинка рассказала, как третьи сутки не может улелеть из Занзибара
Итоги дня 15 февраля: "приключения" украинцев на Занзибаре и "отставка" Кернеса в Харькове
Итоги дня 15 февраля: "приключения" украинцев на Занзибаре и "отставка" Кернеса в Харькове
В НАТО всерьез готовятся к "профилактике" агрессии России
В НАТО всерьез готовятся к "профилактике" агрессии России
Депутат Киевсовета избил стендапера: что известно о новом скандале
Депутат Киевсовета избил стендапера: что известно о новом скандале

Громкая история, которая может плохо закончиться для Зеленского

Громкая история, которая может плохо закончиться для Зеленского
Обновлено 22:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Отношения Зеленского с журналистами не сложились с первого дня. Он считал их "мальчиками на побегушках". Когда это не помогало, то охрана и пресс-секретарь президента сметали с пути гаранта любознательных журналистов. Тем, кто и после этого решился задавать острые вопросы, – объясняли, на каких каналах они должны работать и почему их невозможно слушать.

Об этом говорилось в сюжете телеканала ZIK.

Как отмечается в материале, на сотый день президентства Зеленский рассказал, что он знает, как финансируются телеканалы "112", ZIK и NEWSONE. И пообещал громкую историю, которая плохо закончится. А через 524 дня запретил деятельность трех самых популярных телеканалов. Но сделал это без решения суда, поверив фейкам из интернета. Само же решение переписывали даже после его принятия. 

И тут началась громкая история, которая может плохо закончиться, но для Зеленского.

В частности, Европарламент принял резолюцию по Украине. Кроме традиционной критики за разгул коррупции и вмешательство олигархов в дела государства, Украине напомнили, что уже пора прекратить политически мотивированные преследования СМИ. В частности отмену лицензий. От власти требуют обеспечить защиту журналистов от преследований и запугиваний. Там отметили, что работники медиа не должны подвергаться немотивированному вмешательству и запугиванию.

В свою очередь журналисты вышли на акции протестов, чтобы отстоять свое право на правду и свободу слова. Однако Зеленский даже не вышел к ним. Зато выставил Нацгвардию и радикалов.

Такое решение Зеленского шокировало не только украинских журналистов. Мировые СМИ не поддержали решение президента, наоборот, предостерегли от ограничения свободы слова и преследования журналистов. 

Одно из крупнейших агентств Reuters обратило внимание, что в постановлении президента не привели мотивы относительно санкций и запрета деятельности телеканалов. Испанское информационное агентство привело реакцию Международной федерации журналистов, которая в свою очередь назвала решение внесудебным и политически мотивированным запретом, что является явной атакой на свободу слова, и призвала власти срочно отменить запрет.

Международное французское радио объяснило такое решение Зеленского тем, что он теряет популярность и запретом каналов хочет уберечь себя от критики. Ситуация с наступлением на свободу слова в Украине вызвала тысячи критических публикаций и высказываний в мировых СМИ. Все они критикуют Зеленского и предостерегают не уничтожать основы демократии в Украине. 

Вместе с мировыми СМИ и журналистскими организациями в защиту телеканалов стали европейские политики. На днях 526 депутатов, или более 70 процентов Европарламента, поддержали резолюцию по Украине. Такая поддержка демонстрирует, что ситуация в Украине уже вышла за пределы сведения счетов.

Поэтому мировое сообщество настойчиво призывает к развитию демократической, независимой, плюралистической и сбалансированной среды для деятельности СМИ в Украине; требует положить конец политически мотивированным преследованиям СМИ, включая отзыв лицензий, обеспечить защиту местных журналистов от преследований и запугивания, а также защитить и гарантировать соблюдение прав человека и гражданских свобод; подчеркивает, что журналисты должны иметь возможность осуществлять независимую деятельность, не подвергаясь необоснованному вмешательству и запугиванию;

Добавим, что отсутствие веских оснований для запрета крупнейших независимых новостных телеканалов страны наводит многих на мысль о том, что именно беспристрастная позиция этих каналов не понравилась Зеленскому. И именно из-за этого, как отмечается в сюжете, он пошел по пути диктаторов, а не стал исправлять ошибки, за которые его критиковали.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук советует задуматься гражданам Украины и международным партнерам даже не над тем, что в стране уничтожается Конституция, попираются свободы граждан, а над тем, что страной руководит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, которая имеет целью узурпировать власть и уничтожить права и свободы граждан. Это, по словам Виктора Медведчука, кратчайший путь к национальной катастрофе.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 219

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
02 Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)
03 У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
04 "Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова
05 "Перестала бороться за молодость": звезда фильма "Блондинка за углом" Татьяна Догилева объяснила, почему сильно располнела
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Один из заблокированных телеканалов Медведчука решил судиться с Зеленским, но пока безуспешно
Один из заблокированных телеканалов Медведчука решил судиться с Зеленским, но пока безуспешно
Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)
Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)
Уже осенью курс доллара в Украине может серьезно подскочить: эксперт назвал условие
Уже осенью курс доллара в Украине может серьезно подскочить: эксперт назвал условие
&quot;От тебя перехватывает дыхание&quot;. В США копы попали под расследование из-за черного юмора на День Валентина
"От тебя перехватывает дыхание". В США копы попали под расследование из-за черного юмора на День Валентина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь