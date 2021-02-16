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Путешествие было супер... но не перевозчик: застрявшие на Занзибаре украинцы вернулись домой (видео)

Путешествие было супер... но не перевозчик: застрявшие на Занзибаре украинцы вернулись домой (видео)
11:50 Сегодня Телеграф

В Украину из Занзибара вернулись 180 украинцев, которые не могли покинуть острова из-за поломки самолета, из-за чего рейс вылета постоянно переносился. Вернуться домой украинцам удалось с четвертой попытки.

Об этом сообщил телеканал "Украина 24".

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, на котором прилетели туристы, приземлился в аэропорту "Борисполь" около 10 утра во вторник, 16 февраля.

Вернувшиеся туристы в аэропорту рассказали, что "путешествие было супер", но "перевозчик был не супер".

"Проблема была в маленькой детали, которую можно было поменять в течение часа. Но так как везти ее нужно было из Украины, наш вылет задержался на три дня. Мы в аэропорт (в Занзибаре, Авт.) выезжали четыре раза, и только с четвертого раза смогли улететь в Украину", – отметил турист из Днепра Роман Шевченко.

По его словам, в первый день им сняли отель, "без заселения в номера, поэтому люди спали на лежаках, спали на траве, на пляже, на песке", после чего их ночью поселили в "ночлежке на территории рынка".

Как сообщают Vesti.ua, летели туристы без багажа. Его доставили в Киев отдельно днем ранее, 15 февраля.

"Даже не верится. Мы дома. Мы готовы целовать землю", – сказала на радостях одна из туристок по прибытию в аэропорт "Борисполь".

По ее словам, сначала их привезли в Анкару, где им пришлось несколько часов ждать рейс в Киев.

Как сообщал "Телеграф", ранее журналист Петр Шуклинов, побывавший в отпуске на острове Занзибар, был шокирован соседством с российскими туристами.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Туристы, Видео, Занзибар, SkyUp, Скай Ап.
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