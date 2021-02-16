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В Украину принесет антициклон, ожидается снег: синоптик озвучила прогноз погоды на 17 февраля

В Украину принесет антициклон, ожидается снег: синоптик озвучила прогноз погоды на 17 февраля
21:07 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В среду, 17 февраля, атмосферный фронт Yukon принесет в Украину снег. На запад осадки принесет только к середине дня.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории страны будет оставаться антициклона Helida. Поэтому на севере, юге и востоке будет без существенных осадков.

Ветер будет преобладать юго-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха ночью -12 -18 градусов, местами -20 -25 градусов, днем -7 -14 градусов, на юге, юго-востоке и на западе Украины днем будет теплее, 1 -5 градусов.

В столице Украины 17 февраля есть вероятность, что западный фронт затронет город небольшим снегом. На дорогах гололед. Ближайшей ночью ожидается -12 -14 градусов, в окрестностях ниже, завтра днем -7 -9 градусов.

карта

Погода в Украине: карта - Укргидрометцентр.

Стоит напомнить, что ранее синоптики Укргидрометцентра озвучили прогноз погоды в Украине и рассказали, когда придет потепление.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Снег.
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