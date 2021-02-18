Проявляются через недели после острой стадии: Голубовская предупредила о последствиях коронавируса

Последствия коронавируса, которые могут проявляться в виде психоневрологических отклонений, тромбов, инфарктов и инсультов, начинают показываться сразу после острой фазы.

Об этом рассказала в Facebook врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Инфаркты, инсульты могут возникать и без признаков респираторных синдромов, а также в отдаленные периоды после острой фазы. Мы неоднократно наблюдали тромэмболические события после выписки уже стабильных больных, собственно, как и дебюты последующего заболевания с таких эпизодов. И неоднократно говорили о том, что это КОВИДНЫЕ инфаркты и инсульты, нравится это кому-то или нет", - рассказала врач.

Также по ее словам, через несколько недель после острой стадии у больных могут возникать синдром Гийена-Барре, острый диссеминированный энцефаломиелит, лейкоэнцефалит и т.д. Помимо этого, не стоит сбрасывать со счетов и психологическую сторону вопроса.

"Я все время думаю о том, что должен испытывать больной человек, наблюдая, как рядом умирает человек, как врачи борются за его жизнь, как он сам старается выжить, обнимая фотографии своих близких...." – говорит инфекционист.

По мнению Голубовской, этот посттравматический синдром, связанный с коронавирусом, уже имеет место у многих, и у пациентов, и у медицинского персонала, болел он или нет и который сам со своими постковидными нарушениями ходит из последних сил на работу.

Как сообщал "Телеграф", на утро, 16 февраля, всего выявили 4 286 случаев коронавирусной болезни, зафиксировали 147 летальных случаев, а 2 330 человек нуждались в госпитализации.