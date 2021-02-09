"Ковидный хвост": инфекционист объяснила, какие недуги провоцирует коронавирус и как с ними бороться

О том, что за ковидом следует постковидный синдром или так называемый "ковидный хвост", говорить стали еще с прошлой весны. Едва ли не каждый человек, перенесший коронавирус, ныне рассказывает, что последствия этой болезни ощущал еще некоторое время после того, как был признан выздоровевшим. Даже те, кто болел "чем-то похожим", но по каким-то причинам не сдавал тест на COVID-19 и не имеет официального подтверждения перенесенного заболевания. Люди уверяют, что до "короны" они были намного работоспособнее и активнее, и недоумевают, что проходит неделя за неделей, а они не могут восстановиться, вернуться к прежнему ритму жизни. Кроме того, у них стали появляться другие недуги или обострились хронические болезни. На какие органы и системы может повлиять коронавирус и как вернуть здоровье в норму?

"Телеграфу" об этом рассказала медицинский директор Медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого и руководитель группы экспертов по инфекционным заболеваниям управления охраны здоровья Сумской ОГА Ирина Троцкая.

– Ирина Александровна, у каждого ли переболевшего бывает "ковидный хвост"?

– Нет, он бывает не всегда, но в большинстве случаев все-таки наблюдается. В процентном отношении назвать невозможно, так как болезнь еще изучается, она малоизучена.

– Какой "длины" может быть этот ковидный хвост – сколько продлятся последствия коронавируса?

– Учитывая, что болезнь новая, ей еще меньше года, то сложно сказать ее длительность. Но в среднем, от 2-3 недель до 12-ти. Все-таки, более длительным он бывает реже. Хотя есть такое понятие как Long Covid. То есть, по типу хронического ковида, он может длиться долго и принимать хроническое течение.

Как оказалось, этот хвост в зависимости от набора осложнений бывает "пушистым" или "тоненьким". По словам Ирины Троцкой, у всех людей происходит по-разному: могут поражаться многие органы и системы. Чаще всего это общие явления по типу слабости, быстрой утомляемости, бессонницы или, наоборот, сонливости днем, снижения работоспособности.

– А какие более редкие недуги наблюдаются?

– Бывает поражение сердечной мышцы, поражение сердечно-сосудистой системы. Случается, что на этом фоне идет активация хронической инфекции. Например, если у больного был сахарный диабет или только еще, говоря простым языком, преддиабет, просто снижение толерантности к глюкозе, то после перенесенного ковида развивается уже типичный сахарный диабет. Если у больного были незначительные поражения, допустим, нервной системы, то развивается серьезная энцефалопатия. Гораздо реже может быть нарушение психики. Семейные врачи поймут, о чем я говорю, потому что иногда больным, перенесшим ковид, требуется даже консультация психиатра. Также бывают поражения пищеварительного тракта – нередко поражение идет на всех уровнях от желудка до кишечника. Очень часто у людей наблюдается поражение печени по типу реактивного гепатита или, может быть, даже поражение почек по типу нефропатии, пиелонефрита и т.д.

Иногда страдает сексуальная сфера, вплоть до развития импотенции, нарушения, снижения либидо. У женщин может быть нарушение овариально-менструального цикла, ритма и длительности, у некоторых пропадают менструации, хотя они еще находятся в репродуктивном возрасте.

И это все не говоря о таких косметических дефектах как выпадение волос, их истончении и ломкости. Иногда не вившиеся раньше волосы начинают виться – и наоборот, распрямляются вьющиеся. Наблюдается ломкость ногтей, поражение кожных покровов.

Я также общалась со стоматологами, многие говорят, что к ним приходят люди, перенесшие ковид с жалобами на проблемы с зубами: те начинают шататься, выпадать раньше времени. Это если мы говорим о пожилых людях.

Инфекционист уточняет, что такие сильные поражения необязательно являются следствием именно тяжелого течения ковида.

– Чаще да, но не всегда. Бывает, что человек перенес легкое заболевание, а у него развивается длительный "хвост", а бывает тяжелое заболевание и "хвостик" этот небольшой и быстро проходящий. То есть, варианты разные.

– Если человек заметил у себя быструю утомляемость или бессоницу, что вы посоветуете ему делать?

– Есть самые простые практические рекомендации.

1) Соблюдать правильный режим питания и не переедать перед сном. Ужин должен приниматься хотя бы за 3 часа до отхода ко сну.

2) Исключить прием алкоголя и кофеиносодержащих напитков перед сном.

3) Проветривать помещение, в котором спите.

4) Вечерние пешие прогулки помогают скорее уснуть.

5) Не стоит увлекаться просмотром телевизора или работой за компьютером перед сном.

6) Подобрать удобную подушку и матрац.

7) Выделить время на дневной сон при необходимости.

8) Нормализовать режим работы и отдыха.

9) Важно ложиться в постель не с признаками усталости, а с признаками сонливости.

10) Если же вдруг посреди ночи вы проснулись с учащенным сердцебиением и ощущением нехватки воздуха, необходимо научиться в этот момент не вскакивать с постели, а заставить себя спокойно дышать. Если тревога не уходит, можно встать, медленно пройтись, выпить воды, успокоиться и снова лечь.

11) Если же необходимо медикаментозное лечение, то для подбора препарата лучше обратиться к невропатологу.

– А если беспокоят более серьезные симптомы, человек ощущает явные сбои в организме, а прогулки и сон не помогают в этом случае?

– Тогда ему стоит обратиться к семейному врачу и специалистам. Инфекционист уточнит, имеет ли место активизация герпетической или иной инфекции, и при необходимости подберет соответствующее лечение, невролог поможет нормализовать сон, эндокринолог устранит гормональные нарушения. Дополнительно может потребоваться помощь психолога, уролога, гастроэнтеролога и других врачей узких специальностей.

– И, пожалуй, немаловажный вопрос: кто занимается изучением этих "ковидных хвостов"?

– Специалистов нет. К кому обращаются – те и занимаются: семейные врачи, кардиологи, невропатологи, урологи. Но, я считаю, что необходимо создавать центры, в которых специалисты будут собирать и изучать полученную информацию. Но, в первую очередь, помогать людям. Потому что в перспективе, думаю, это будет очень востребовано.

Ну а пока что, как говорят, спасение утопающих – дело рук самих утопающих: более легкие расстройства пытаемся устранить самостоятельно, со всем, что несет угрозу здоровью, отправляемся к профессионалам.