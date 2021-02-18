Какой праздник 18 февраля: народные приметы и запреты

В четверг, 18 февраля, все православные чтят память мученицы Агафьи, которая в свое время пострадала за веру во время гонений на христиан.

История праздника

Родилась Агафья в очень богатой семье. О ней узнал местный градоначальник и приказал воинам привести ее к нему. Градоначальник пытался обманом привлечь Агафью к вере язычников, но она отказалась и сказала, что верит только в Христа.

За это ее приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и чудом исцелил ее раны. Потом пытки продолжились, Всевышний навел землетрясение, и испуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Тот отправил ее обратно в тюрьму, где она и скончалась.

Этот день в православии

празднование в честь Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской, или Дивногорской (1092), и именуемой "Взыскание погибших" (XVII) икон Божией Матери;

память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1696);

память мученицы Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия Аназарвских (ок. 304);

память преподобномученицы Александры Каспаровой, мученика Михаила Амелюшкина (1942).

Народные приметы: что нельзя делать в этот день

Девушкам и парням не рекомендуется стричься в этот четверг. Тот, кто ослушается этого запрета, в течение всего года будет без пары. Так считали наши предки.

Они же не советовали женщинам после захода солнца выглядывать из окна или подставлять лицо ветру, иначе "всю красоту сдует".

Мужчинам не стоит выходить из дома во второй половине дня. Считается, что в противном случае представитель сильного пола может ослабеть - и физически, и духовно.

Лучше не возиться 18 февраля с тестом. Оно или не поднимется, или подгорит. В этот день нужно налегать на блюда из овощей, замечали наши прапрапрадеды.

Самый строгий запрет этого дня - отказ в помощи тем, кто в ней нуждается. Если остаться глухим к чужим мольбам, вскоре можно оказаться в аналогичной ситуации.

Сны 18 февраля

Во снах в эту ночь можно увидеть подсказки, которые помогут познать смысл жизни. Для этого нужно обратить внимание на слова, услышанные в сновидениях, а после пробуждения записать их и соотнести с тем, что говорят окружающие.

Народный календарь погоды

Если кошка в этот день сворачивается клубочком, значит, надвигается мороз; если трется об ноги - будет тепло.

Если птицы смотрят на юг, грядет оттепель, если на север - стужа пока не планирует отступать.

Ранее, "Телеграф" писал, что синоптики обещают скорое потепление, с 21 февраля.