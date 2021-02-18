Какой праздник 18 февраля: народные приметы и запреты

В четверг, 18 февраля, все православные чтят память мученицы Агафьи, которая в свое время пострадала за веру во время гонений на христиан.
История праздника
Родилась Агафья в очень богатой семье. О ней узнал местный градоначальник и приказал воинам привести ее к нему. Градоначальник пытался обманом привлечь Агафью к вере язычников, но она отказалась и сказала, что верит только в Христа.
За это ее приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и чудом исцелил ее раны. Потом пытки продолжились, Всевышний навел землетрясение, и испуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Тот отправил ее обратно в тюрьму, где она и скончалась.
Этот день в православии
- празднование в честь Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской, или Дивногорской (1092), и именуемой "Взыскание погибших" (XVII) икон Божией Матери;
- память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1696);
- память мученицы Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия Аназарвских (ок. 304);
- память преподобномученицы Александры Каспаровой, мученика Михаила Амелюшкина (1942).
Народные приметы: что нельзя делать в этот день
- Девушкам и парням не рекомендуется стричься в этот четверг. Тот, кто ослушается этого запрета, в течение всего года будет без пары. Так считали наши предки.
- Они же не советовали женщинам после захода солнца выглядывать из окна или подставлять лицо ветру, иначе "всю красоту сдует".
- Мужчинам не стоит выходить из дома во второй половине дня. Считается, что в противном случае представитель сильного пола может ослабеть - и физически, и духовно.
- Лучше не возиться 18 февраля с тестом. Оно или не поднимется, или подгорит. В этот день нужно налегать на блюда из овощей, замечали наши прапрапрадеды.
- Самый строгий запрет этого дня - отказ в помощи тем, кто в ней нуждается. Если остаться глухим к чужим мольбам, вскоре можно оказаться в аналогичной ситуации.
Сны 18 февраля
Во снах в эту ночь можно увидеть подсказки, которые помогут познать смысл жизни. Для этого нужно обратить внимание на слова, услышанные в сновидениях, а после пробуждения записать их и соотнести с тем, что говорят окружающие.
Народный календарь погоды
- Если кошка в этот день сворачивается клубочком, значит, надвигается мороз; если трется об ноги - будет тепло.
- Если птицы смотрят на юг, грядет оттепель, если на север - стужа пока не планирует отступать.
Ранее, "Телеграф" писал, что синоптики обещают скорое потепление, с 21 февраля.