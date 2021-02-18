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Эксперт объяснил, почему украинские школьники массово травятся таблетками

Эксперт объяснил, почему украинские школьники массово травятся таблетками
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украине в последнее время участились случаи отравления детей таблетками. Предполагается, что виной мог быть некий челлендж в соцсетях.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" озвучил консультант по вопросам цифровой трансформации Андрей Журавлев.

По его словам, основной вопрос - это отсутствие критического мышления у детей.

"Когда они видят какой-то челлендж, какой-то вызов из сети, то они на него реагируют, и реагируют, как мы видим, довольно эффективно и с большими проблемами для здоровья. Технологически это закрыть почти нет никаких средств, даже если мы попытаемся либо закрыть сети, либо отслеживать по ключевым словам. Если бы такое было возможно – это было бы очень хорошо, но мы понимаем, что такие сети очень быстро мигрируют, придумывают новые слова, чтобы их невозможно было отследить, инициаторы меняют ники", - отметил эксперт. 

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Как обеспечить безопасность ребенка в сети

Самым главным, по мнению Журавлева, что можно сделать, это развивать в детях критическое мышление и отношение. И рассказывать о том, что их ровесники уже попали в больницы с отравлениями также стоит.

"Они должны понимать, что не всегда за красивой аватаркой или ником стоит их сверстник, там может быть пожилой извращенец. Когда-то было движение "Синий кит", и там были случаи, когда удавалось отдельных организаторов вычислить и посадить. Но вычислить очень сложно, сложно понять, кто за этим прячется, благодаря анонимайзерам. За полчаса этот человек может выйти с другим ником, айпишником и аватаркой", - сказал он.

Стоит напомнить, что ранее в городе Боярка, что в Фастовском районе Киевской области, две школьницы употребили неизвестные вещества, вследствие чего одна из них скончалась, а другая попала в больницу. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Отравление, Таблетки, Украин, Андрей Журавлев.
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