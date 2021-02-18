Скачать
Четверг, 18.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский угрожает "слугам", а у Разумкова появился козырь: ждать ли перевыборов
Зеленский угрожает "слугам", а у Разумкова появился козырь: ждать ли перевыборов
Виктор Кичун назначен новым судьей КСУ: что о нем известно
Виктор Кичун назначен новым судьей КСУ: что о нем известно
15-летняя украинка угодила в "Чистилище" после скандала с TikTok: детали
15-летняя украинка угодила в "Чистилище" после скандала с TikTok: детали
"Динамо" 1:1 "Брюгге": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Динамо" 1:1 "Брюгге": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

"Не прошли и 7 лет" и "что дальше?": реакция соцсетей на объявление СБУ подозрения замминистра обороны РФ

"Не прошли и 7 лет" и "что дальше?": реакция соцсетей на объявление СБУ подозрения замминистра обороны РФ
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф

Служба безопасности Украины в четверг, 18 февраля, сообщила о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений замминистра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову.

Данное сообщение, опубликованное на официальной странице СБУ в соцсети Facebook в четверг днем, вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей: по состоянию на 18:10 на пост отреагировали более 1,5тыс. пользователей, которые оставили свыше 140 комментариев под ним.
При этом многие комментаторы отмечают медлительность работы украинской спецслужбы.

 реакция соцсетей_1

Также пользователей интересуют дальнейшие действия СБУ по этому делу.

 реакция соцсетей_2

Такое активное комментирование новости и большое количество саркастических замечаний в адрес СБУ вызвало у некоторых пользователей подозрение в работе российских "ботов".

реакция соцсетей_3

 

Как сообщалось, официальный сайт Службы безопасности Украины в четверг, 18 февраля, не работает из-за хакерской атаки, в которой в СБУ усматривает враждебные действия России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 125

Все по теме:

СБУ, Россия, Соцсети, Оценка, Подозрение, Андрей Картаполов, Замминистра обороны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Сияет, что-то знает, но молчит": выступление Тимошенко в Раде взволновало сеть
02 Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
03 Сбежавший из Украины Янукович напомнил о себе после решения Рады по Евромайдану
04 Кремль не отдаст Донбасс: названа истинная цель Путина в Украине
05 За это боролись? В сети обсуждают фото очереди за бесплатной похлебкой в Донецке и Макеевке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада упростила процесс таможенного оформления транспортных средств: подробности
Верховная Рада упростила процесс таможенного оформления транспортных средств: подробности
Вода из Украины &quot;вредна&quot;: оккупанты Крыма оправдались, как &quot;справляются&quot; с дефицитом
Вода из Украины "вредна": оккупанты Крыма оправдались, как "справляются" с дефицитом
В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фото, видео)
В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фото, видео)
На детей не осталось времени: какая семья была у Мягкова (фото)
На детей не осталось времени: какая семья была у Мягкова (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь