"Не прошли и 7 лет" и "что дальше?": реакция соцсетей на объявление СБУ подозрения замминистра обороны РФ

Служба безопасности Украины в четверг, 18 февраля, сообщила о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений замминистра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову.

Данное сообщение, опубликованное на официальной странице СБУ в соцсети Facebook в четверг днем, вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей: по состоянию на 18:10 на пост отреагировали более 1,5тыс. пользователей, которые оставили свыше 140 комментариев под ним.

При этом многие комментаторы отмечают медлительность работы украинской спецслужбы.

Также пользователей интересуют дальнейшие действия СБУ по этому делу.

Такое активное комментирование новости и большое количество саркастических замечаний в адрес СБУ вызвало у некоторых пользователей подозрение в работе российских "ботов".

Как сообщалось, официальный сайт Службы безопасности Украины в четверг, 18 февраля, не работает из-за хакерской атаки, в которой в СБУ усматривает враждебные действия России.