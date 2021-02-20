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Какой праздник 20 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 20 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 20 февраля, православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского.

Преподобный Лука (896-953 гг.) был родом из Кастории (Эрмиони). Он придерживался строгого аскетизма во всем, что касалось лично его. Был известен как духовный наставник, хотя и не имел духовного сана. Монашеский постриг принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. Исцелял больных от душевных и телесных мук.

Лука Елладский

В народе День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих - на счастье. Также несколько пирогов выносили за порог - чтобы умерших родственников покормить. День считался поминальным.

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Народные приметы 20 февраля

  • Если солнце на закате окрашивается в красный цвет, лето будет прохладным.

  • Облака окрашены в синий цвет - погода будет теплой.

  • Если тепло пришло с севера - летом будет стоять теплая погода.

  • Родившимся 20 февраля открыты секреты трав. Носить им следует александрит или аметист.

Что запрещено делать 20 февраля

  • Заключение брака 20 февраля - по приметам, плохой знак.

  • Женщинам нельзя носить платья зеленого цвета и совершать покупки - это сулит неприятности.

  • Нежелательно отмечать какие-либо праздники, тем более играть свадьбы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в западных и южных областях Украины 20 февраля ожидается небольшой снег и гололед.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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