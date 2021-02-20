Какой праздник 20 февраля: народные приметы и запреты

В субботу, 20 февраля, православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского.
Преподобный Лука (896-953 гг.) был родом из Кастории (Эрмиони). Он придерживался строгого аскетизма во всем, что касалось лично его. Был известен как духовный наставник, хотя и не имел духовного сана. Монашеский постриг принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. Исцелял больных от душевных и телесных мук.
В народе День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих - на счастье. Также несколько пирогов выносили за порог - чтобы умерших родственников покормить. День считался поминальным.
Народные приметы 20 февраля
Если солнце на закате окрашивается в красный цвет, лето будет прохладным.
Облака окрашены в синий цвет - погода будет теплой.
Если тепло пришло с севера - летом будет стоять теплая погода.
Родившимся 20 февраля открыты секреты трав. Носить им следует александрит или аметист.
Что запрещено делать 20 февраля
Заключение брака 20 февраля - по приметам, плохой знак.
Женщинам нельзя носить платья зеленого цвета и совершать покупки - это сулит неприятности.
Нежелательно отмечать какие-либо праздники, тем более играть свадьбы.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в западных и южных областях Украины 20 февраля ожидается небольшой снег и гололед.