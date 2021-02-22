Какой праздник 22 февраля: народные приметы и запреты

В понедельник, 22 февраля, православная церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского, затворника, иеромонаха и мученика Никифора, из Антиохии Сирской.

Преподобный Панкратий жил в XIV столетии, был иеромонахом в Киево-Печерской лавре. Обладал даром чудотворения и исцеления от множества болезней. Вел затворнический образ жизни и очень много молился. В Дальних пещерах погребены его мощи.

Святой Никифор жил в Антиохии Сирийской. Дружил с пресвитером Саприкием, который за свою веру был приговорен к смерти через усечение мечом. Перед казнью своего друга, святой Никифор признался, что тоже христианин. Палачи донесли об этом правителю, который отпустил Саприкия, а вместо него убил Никифора.

В народе говорили: "Панкрат воду прибавляет, март собирает", "На Панкратия ночь темна - убегает зима". Считалось, что зима постепенно уходит, и именно 22 февраля часто случалось резкое потепление, погода становилась по-настоящему весенней.

Народные приметы 22 февраля

Если после 22 февраля следующие 7 дней являются холодными - март будет очень теплым и солнечным.

На деревьях снег налипает - примета к тому, что скоро будет потепление.

Беззвездная и темная ночь - скоро зима закончится.

Весь день оттепель - зима не уйдет еще очень долго.

Стекла в доме запотели - будет потепление.

Родившиеся 22 февраля трудолюбивы. Носить им следует алмаз.

Что запрещено делать 22 февраля

Нельзя грустить и обижаться. Это сулит трехмесячные неприятности.

22 февраля лучше не выходить на улицу без шапки - "открытым" сознанием человека могут воспользоваться темные силы.

Не оставляйте книгу открытой - улетучатся все знания.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что нынешние морозы этой зимой будут последними. С понедельника, 22 февраля, Украину ожидает потепление.