Холода отступят не сразу: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 23 февраля

23 февраля в Украине погода будет весьма разнообразной, температура воздуха на востоке ожидается до -12 градусов, в то время как на западе и юге будет до +12 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталя Диденко.

Согласно прогнозу, на востоке страны пройдут ощутимые "минусы", днем температура воздуха будет на уровне -5 -12 градусов. А ночью на северо-востоке местами похолодает до -12 -15 градусов.

При этом, на западе и юге будет тепло, до +4 +9 градусов.

Температура в остальных областях страны будет около нуля.

Из осадков ожидается только туман и мокрый снег.

На востоке, северо-востоке и в центре порывы ветра могут быть штормовыми.

В столице Украины 23 февраля в течение дня погода будет без осадков, но облачная, температура будет около нуля. Но поздно вечером, в столице ожидается снег и мокрый снег.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на март и апрель.