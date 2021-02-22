Скачать
Понедельник, 22.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Как выглядит мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в захваченном вирусом Прикарпатье: эксклюзивные фото
Как выглядит мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в захваченном вирусом Прикарпатье: эксклюзивные фото
Украина по программе COVAX в феврале вакцин не получит: у Зеленского назвали причину
Украина по программе COVAX в феврале вакцин не получит: у Зеленского назвали причину
Республиканская партия развалится, а Трамп уйдет из политики: какое будущее ждет США
Республиканская партия развалится, а Трамп уйдет из политики: какое будущее ждет США
Путин нашел неожиданное применение Донбассу: жители ОРДЛО могут поучаствовать в выборах в Госдуму РФ
Путин нашел неожиданное применение Донбассу: жители ОРДЛО могут поучаствовать в выборах в Госдуму РФ

Холода отступят не сразу: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 23 февраля

Холода отступят не сразу: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 23 февраля
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

23 февраля в Украине погода будет весьма разнообразной, температура воздуха на востоке ожидается до -12 градусов, в то время как на западе и юге будет до +12 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталя Диденко.

Согласно прогнозу, на востоке страны пройдут ощутимые "минусы", днем температура воздуха будет на уровне -5 -12 градусов. А ночью на северо-востоке местами похолодает до -12 -15 градусов.

При этом, на западе и юге будет тепло, до +4 +9 градусов.

Температура в остальных областях страны будет около нуля.

Из осадков ожидается только туман и мокрый снег.

На востоке, северо-востоке и в центре порывы ветра могут быть штормовыми. 

В столице Украины 23 февраля в течение дня погода будет без осадков, но облачная, температура будет около нуля. Но поздно вечером, в столице ожидается снег и мокрый снег. 

Стоит напомнить, что ранее синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на март и апрель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

Все по теме:

Украина, Погода, Наталья Диденко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
02 Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
03 Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки
04 Сестры с "Алиби" вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу "Голос країни" (фото, видео)
05 Представители военных вузов влипли в скандал со школьником в Днепре
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Максимальный пафос: в Москве владелец квартиры в хрущевке пристроил собственный... лифт (фото)
Максимальный пафос: в Москве владелец квартиры в хрущевке пристроил собственный... лифт (фото)
В &quot;Борисполе&quot; задержали топ-фигуранта дела о ПриватБанке: раскрыты первые детали
В "Борисполе" задержали топ-фигуранта дела о ПриватБанке: раскрыты первые детали
&quot;Шария вызвали, он не явился&quot;: в СБУ заявили, что блогер скрывается от следствия
"Шария вызвали, он не явился": в СБУ заявили, что блогер скрывается от следствия
Умерла Екатерина Градова - актриса, сыгравшая радистку Кэт в &quot;17 мгновениях весны&quot;
Умерла Екатерина Градова - актриса, сыгравшая радистку Кэт в "17 мгновениях весны"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь