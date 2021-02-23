Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему на Банковой так истерят из-за звонка Байдена Зеленскому?
Почему на Банковой так истерят из-за звонка Байдена Зеленскому?
Снова подскочили: курс валют в Украине на 23 февраля
Снова подскочили: курс валют в Украине на 23 февраля
За побочные эффекты от вакцин против Covid-19 выплатят компенсации: кто финансирует и как получить деньги
За побочные эффекты от вакцин против Covid-19 выплатят компенсации: кто финансирует и как получить деньги
Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу
Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу

"Нашел крайнего": министр обороны Таран обвинил МВФ в отсутствии денег на оздоровление бойцов (видео)

"Нашел крайнего": министр обороны Таран обвинил МВФ в отсутствии денег на оздоровление бойцов (видео)
09:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook

22 февраля, во время пресс-конференции министр обороны Андрей Таран допустил ошибку и обвинил МВФ в недофинансировании ВСУ, очевидно, перепутав международный фонд с Министерством финансов Украины. В сети посмеялись над такой ошибкой.

Об этом в Фейсбуке сообщил директор фонда "Благотворительный Топор" Юрий Гудименко.

Стоит отметить, что ошибку Тарана сразу заметил начальник Генштаба Руслан Хомчак и исправил его, за что тот его поблагодарил и снова продолжил обвинять МВФ.

"Это какой-то невероятный скандал. Это что-то за рамками добра и зла. Это просто жесть. Я не могу найти этому объяснения. Или у нас Министр обороны не способен различить МВФ и КМУ, МВФ и ВМФ, МВФ и BMW, BMW и BLM, и такой министр должен идти на пенсию, или он действительно обвиняет во всем МВФ, как Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"", - написал Гудименко в своем Фейсбуке, где он также поделился отрезком видео из той самой конференции.

В то же время пользователей сети насмешила оговорка Тарана.

Многие шутили по данному поводу, некоторые люди высмеяли Тарана за его ошибку.

скринскриншот

Напомним, что 14 февраля Таран и Хомчак посещали ООС для установления причин гибели трех военнослужащих ВСУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 333

Все по теме:

Украина, МВФ, Минфин, Андрей Таран.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки
02 Моряки обнаружили аномально-гигантское чудовище (Фото)
03 Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
04 В Харькове возле супермаркета застрелили человека: первые фото с места трагедии
05 "Это точно не КНДР?": в сети обсуждают видео "передачи энергии" от Лукашенко военным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Оккупанты на Донбассе ударили по позициям ВСУ минометами и гранатометами: есть потери
Оккупанты на Донбассе ударили по позициям ВСУ минометами и гранатометами: есть потери
Официально: звезда &quot;Дивергента&quot; помолвлена с американским футболистом Аароном Роджерсом
Официально: звезда "Дивергента" помолвлена с американским футболистом Аароном Роджерсом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь