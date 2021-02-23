"Нашел крайнего": министр обороны Таран обвинил МВФ в отсутствии денег на оздоровление бойцов (видео)

22 февраля, во время пресс-конференции министр обороны Андрей Таран допустил ошибку и обвинил МВФ в недофинансировании ВСУ, очевидно, перепутав международный фонд с Министерством финансов Украины. В сети посмеялись над такой ошибкой.
Об этом в Фейсбуке сообщил директор фонда "Благотворительный Топор" Юрий Гудименко.
Стоит отметить, что ошибку Тарана сразу заметил начальник Генштаба Руслан Хомчак и исправил его, за что тот его поблагодарил и снова продолжил обвинять МВФ.
"Это какой-то невероятный скандал. Это что-то за рамками добра и зла. Это просто жесть. Я не могу найти этому объяснения. Или у нас Министр обороны не способен различить МВФ и КМУ, МВФ и ВМФ, МВФ и BMW, BMW и BLM, и такой министр должен идти на пенсию, или он действительно обвиняет во всем МВФ, как Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"", - написал Гудименко в своем Фейсбуке, где он также поделился отрезком видео из той самой конференции.
В то же время пользователей сети насмешила оговорка Тарана.
Многие шутили по данному поводу, некоторые люди высмеяли Тарана за его ошибку.
Напомним, что 14 февраля Таран и Хомчак посещали ООС для установления причин гибели трех военнослужащих ВСУ.