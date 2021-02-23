"Нашел крайнего": министр обороны Таран обвинил МВФ в отсутствии денег на оздоровление бойцов (видео)

22 февраля, во время пресс-конференции министр обороны Андрей Таран допустил ошибку и обвинил МВФ в недофинансировании ВСУ, очевидно, перепутав международный фонд с Министерством финансов Украины. В сети посмеялись над такой ошибкой.

Об этом в Фейсбуке сообщил директор фонда "Благотворительный Топор" Юрий Гудименко.

Стоит отметить, что ошибку Тарана сразу заметил начальник Генштаба Руслан Хомчак и исправил его, за что тот его поблагодарил и снова продолжил обвинять МВФ.