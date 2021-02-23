Названо имя военного, погибшего в результате пожара в блиндаже на Донбассе

Одним из погибших в результате пожара в блиндаже в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе военнослужащих отдельной мотопехотной бригады им. Ивана Выговского был 34-летний солдат Михаил Капран, личности двух других погибших будут установлены после проведения ДНК-экспертизы.

Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает Оперативное командование "Північ" на странице в соцсети Facebook.

"К сожалению, спасти из огня удалось только одного военнослужащего - солдата Михаила Владимировича Капран. Медицинской службой он был эвакуирован в ожоговый центр, но он имел 90% ожогов тела и вчера, 22 февраля, от полученных ран скончался", - говорится в сообщении.

Фото ОК "Північ"

Солдату Михаилу Викторовичу Капрану было 34 года. Служил в должности наводчика мотопехотного отделения одного из подразделений бригады. Воина дома ждала жена.

"Похороны Защитника Украины состоятся в 11.00 завтра, 24 февраля, в г.Лебедин Сумской области - на родине Героя", - отмечают в Оперативном командовании.

В информации также сообщается, что 22 февраля во время завершения работ по разбору пепелища, были обнаружены тела еще двух военнослужащих, которые, вероятно, находились в блиндаже во время пожара.

"Идентификация тел будет проведена после ДНК-экспертизы... Имена двух других погибших уточняются, оь их захоронении будет сообщено дополнительно", - сообщили в ОК "Схід".