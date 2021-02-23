Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
Сосульки и снег падают с крыш и травмируют прохожих: как уберечься (инфографика)
Сосульки и снег падают с крыш и травмируют прохожих: как уберечься (инфографика)

Названо имя военного, погибшего в результате пожара в блиндаже на Донбассе

Названо имя военного, погибшего в результате пожара в блиндаже на Донбассе
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф

Одним из погибших в результате пожара в блиндаже в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе  военнослужащих отдельной мотопехотной бригады им. Ивана Выговского был 34-летний солдат Михаил Капран, личности двух других погибших будут установлены после проведения ДНК-экспертизы.

Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает Оперативное командование "Північ" на странице в соцсети Facebook.

"К сожалению, спасти из огня удалось только одного военнослужащего - солдата Михаила Владимировича Капран. Медицинской службой он был эвакуирован в ожоговый центр, но он имел 90% ожогов тела и вчера, 22 февраля, от полученных ран скончался", - говорится в сообщении.

погибший солдат Михаил Капран

Фото ОК "Північ"

Солдату Михаилу Викторовичу Капрану было 34 года. Служил в должности наводчика мотопехотного отделения одного из подразделений бригады. Воина дома ждала жена.

"Похороны Защитника Украины состоятся в 11.00 завтра, 24 февраля, в г.Лебедин Сумской области - на родине Героя", - отмечают в Оперативном командовании.

Оккупанты на Донбассе ударили по позициям ВСУ минометами и гранатометами: есть потери

В информации также сообщается, что 22 февраля во время завершения работ по разбору пепелища, были обнаружены тела еще двух военнослужащих, которые, вероятно, находились в блиндаже во время пожара.

"Идентификация тел будет проведена после ДНК-экспертизы... Имена двух других погибших уточняются, оь их захоронении будет сообщено дополнительно", - сообщили в ОК "Схід".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 429

Все по теме:

Пожар, Донбасс, Солдат, ВСУ, Гибель, Идентификация, Блиндаж, Михаил Капран.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки
02 Моряки обнаружили аномально-гигантское чудовище (Фото)
03 Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
04 "Мог нарисовать только сумасшедший": ученые раскрыли тайну надписи на "Крике" Мунка
05 Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В заповеднике &quot;Аскания-Нова&quot; массово гибнут краснокнижные птицы (фото)
В заповеднике "Аскания-Нова" массово гибнут краснокнижные птицы (фото)
Названа точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине
Названа точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
&quot;Родители года&quot; и &quot;Страна Лавкрафта&quot;: 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)
"Родители года" и "Страна Лавкрафта": 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь