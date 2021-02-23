Сосульки и снег падают с крыш и травмируют прохожих: как уберечься (инфографика)

В Украине участились ЧП с травмами прохожих в результате потепления и таяния снега.

В связи с этим "Телеграф" собрал свод простых правил, для того чтобы обезопасить себя и не стать жертвой упавшей с крыши сосульки или снега со льдом:

Не стоит ходить под крышами зданий и балконами, нужно держаться на расстоянии 3-5 метров от построек.

В случае если слышите шум над головой, не останавливайтесь, отбегите или прижмитесь к стене.

Перед выходом из здания стоит убедиться, что нет угрозы падения снега, льда с крыш.

Не стоит заходить за пределы установленных ограждений или лент.

Стоит обходить стороной водостоки, поскольку там образовывается довольно неустойчивый слой льда.

Не стоит парковать авто возле деревьев или домов слишком плотно.

Нужно обязательно рассказать детям об опасности падения сосулек.

В случае обнаружения опасного участка на крыше стоит сразу же обратиться в коммунальную службу.

Стоит отметить, что 22 февраля в Киеве четверо человек получили травмы и переломы в результате падения сосулек или глыб льда с крыш.

Напомним, что утром 22 февраля несколько машин были повреждены в результате падения с крыш сосулек.