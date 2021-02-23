Сосульки и снег падают с крыш и травмируют прохожих: как уберечься (инфографика)

В Украине участились ЧП с травмами прохожих в результате потепления и таяния снега.
В связи с этим "Телеграф" собрал свод простых правил, для того чтобы обезопасить себя и не стать жертвой упавшей с крыши сосульки или снега со льдом:
- Не стоит ходить под крышами зданий и балконами, нужно держаться на расстоянии 3-5 метров от построек.
- В случае если слышите шум над головой, не останавливайтесь, отбегите или прижмитесь к стене.
- Перед выходом из здания стоит убедиться, что нет угрозы падения снега, льда с крыш.
- Не стоит заходить за пределы установленных ограждений или лент.
- Стоит обходить стороной водостоки, поскольку там образовывается довольно неустойчивый слой льда.
- Не стоит парковать авто возле деревьев или домов слишком плотно.
- Нужно обязательно рассказать детям об опасности падения сосулек.
- В случае обнаружения опасного участка на крыше стоит сразу же обратиться в коммунальную службу.
Стоит отметить, что 22 февраля в Киеве четверо человек получили травмы и переломы в результате падения сосулек или глыб льда с крыш.
Напомним, что утром 22 февраля несколько машин были повреждены в результате падения с крыш сосулек.