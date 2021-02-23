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Череда детских суицидов: в полиции рассказали о задержании администратора групп смерти

Череда детских суицидов: в полиции рассказали о задержании администратора групп смерти
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф

На фоне волны детских самоубийств, которые прокатились по всей Украине, недавно в Киеве задержали женщину-администратора "группы-смерти", которая оказалась психически больной.

Об этом сообщают "Факты".

Она втянула в группу 13 подростков и склоняла их к самоубийству. Экспертиза показала, что задержанная психически больна. Сейчас она находится на лечении.

"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты

При этом начальник Департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко уточнила, то с начала 2021 год в Украине случилось уже 18 суицидов среди подростков.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля, в Доброполье (Донецкая область) 15-летняя школьница наглоталась таблеток, которые взяла из аптечки матери, чтобы не идти в школу.

Также после большого количества самоубийств среди подростков, которые прокатились по всей Украине, обеспокоенные украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с петицией запретить популярную соцсеть TikTok. Также в сети подозревают активизацию групп подобных "Синему киту"

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Дети, Самоубийства, Группы смерти, Суициды.
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