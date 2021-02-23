Адаптивный карантин в Украине: какие ограничения будут действовать в разных зонах с 24 февраля (инфографика)

Министерство здравоохранения анонсировало возвращение в Украину режима "адаптивного карантина". Согласно нему все регионы страны будут делиться на четыре цветные зоны: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую".

В связи с этим "Телеграф" подготовил для читателей наглядную инфографику, в которой указаны критерии попадания области в определенную зону и то, какие ограничения в ней будут действовать.

Основанием для ужесточения карантина является ухудшение ситуации с количеством госпитализаций и загруженностью коек, а также увеличение процента выявленных случаев COVID-19 среди людей, сдавших тест.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 февраля в "красную зону" по распространению COVID-19 попадают лишь Ивано-Франковская и Черновицкая области, еще 7 областей находятся в "оранжевой зоне".

Также напомним, что в Украину прибыла первая партия вакцин от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз средства AstraZeneca, произведенных на индийских мощностях и выпущенных под названием CoviShield.