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Рябошапка попытался оправдаться за арест Рифмастера

Рябошапка попытался оправдаться за арест Рифмастера
13:57 Сегодня Телеграф

На момент ареста подозреваемых в убийстве Павла Шеремета доказательств было достаточно. Хотя не факт, что это бы хватило для суда.

Об этом рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью ukrainian.voanews.

"На тот момент, когда следователи и прокуроры говорили о том, что есть основания для объявления подозрения, так выглядело, что у них было достаточно доказательств, чтобы начать уголовное расследование. Прокуроры подготовили указания для следствия, доказательства нужно собрать, факты проверить, эти указания не были выполнены следователями", - отметил бывший чиновник.

Таким образом он прокомментировал негативную реакцию ряда политиков на присвоение экс-генпрокурору премии Госдепа США за достижения в борьбе с коррупцией. Рябошапке припомнили аресты по "делу Шеремета".

"Тогда следствие просило о продлении срока предварительного расследования, мы с этим не согласились. Были предоставлены указания следствию. Далеко не факт, что с теми доказательствами, которые были на тот момент в деле, мы бы согласились на передачу этого дела в суд", - пояснил Руслан Рябошапка.

Напомним, 29 января, Киевский апелляционный суд рассматривал апелляцию на избранную Андрею Антоненко "Риффмастеру" меру пресечения. Музыканта обвиняют в подрыве машины белорусского журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Руслан Рябошапка, Андрей Антоненко, Павел Шеремет. убийство Шеремета, Рифмастер.
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